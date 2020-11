El PSN supedita su apoyo a las cuentas de Ansoáin a la inclusión de sus enmiendas

Actualizada 20/11/2020 a las 11:08

El PSN de Ansoáin ha condicionado su apoyo a los presupuestos municipales de la localidad a la aprobación de una serie de enmiendas por valor de 36.000 euros.

"Dada la situación actual, es importante tener en cuenta todos los instrumentos que este ayuntamiento tiene a su alcance para revertir la situación actual y sentar las bases para la recuperación y la transformación", ha destacado el grupo municipal como "punto de partida" para avalar las cuentas de 2021.

Además de con sus enmiendas, los socialistas han condicionado su apoyo a las cuentas "al crédito extraordinario de 25 millones de euros, con cargo al Fondo de Participación de Hacienda Locales de Navarra y a los remanentes de tesorería para 2021, cifrados en 2,3 millones de euros".

El portavoz de los socialistas en Ansoáin, Iván Cacho, ha afirmado que "nuestras enmiendas van a partidas que no se ejecutaban o no se gastaban completamente en ejercicios precedentes". Estas son: 7.000 euros para elementos deportivos para el "fomento de la vida saludable"; 10.000 euros en ayudas a la digitalización del pequeño comercio; 10.000 euros para la formación en competencias digitales para la población en general y para personas con especiales dificultades en particular; 5.000 euros más para el convenio con Cáritas donde se incluye el Banco de Alimentos y 4.000 para colonias urbanas y ludoteca, ha detallado en una nota el grupo municipal.

Por otro lado, ha apuntado que, "dentro del conocido como 'Fondo Covid', en el marco del Fondo de Participación de las Haciendas Locales de Navarra, Ansoáin recibirá 200.000 euros". En este marco, los socialistas han propuesto una inversión de 6.100 euros para mejorar la eficiencia energética en el Colegio Público Ezcaba; 20.000 euros para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, en el marco de la movilidad sostenible; 30.000 euros para la elaboración del Plan de Actuación en Materia de Accesibilidad y, otros 30.000 para la mejora de la accesibilidad dentro del Plan Director de Instalaciones Deportivas.

La propuesta del PSN dentro de los remanentes de tesorería, gracias a la suspensión de las reglas de sostenibilidad financiera, se centra en la instalación de un parque infantil cubierto en la calle Sakanpea.

El portavoz de los socialistas en la localidad ha incidido en la necesidad de "unificar esfuerzos, dar respuesta a las demandas sociales y económicas y sentar las bases para una transformación hacia un Ansoáin más verde, inclusivo, digital y accesible".