Burlada demora hasta marzo de 2021 la apertura de casas de juegos y bingos

Actualizada 30/10/2020 a las 06:00

Ayer, en el pleno ordinario, el Ayuntamiento de Burlada dejó entrever cuál será su estrategia con las casas de juegos y los bingos. Ya en enero, cuando este tipo de actividad se cuestionó en el Parlamento de Navarra, el municipio aprovechó para suspender las licencias de apertura. Es la única competencia que en este tema tiene un consistorio ya que el permiso para instalar la actividad le corresponde al Gobierno de Navarra; el problema es que si cumple con la legalidad, no hay posibilidad de negarse a la licencia municipal de apertura.

Pero sí cabe la suspensión de dicho permiso y esa es la línea que seguirá Burlada. Así ayer en el pleno todos los grupos municipales aprobaron por unanimidad demorar las licencias hasta el 14 de marzo de 2021. Una medida que justifican porque, se indicaba ayer en la propuesta de acuerdo, se trabaja en la posible modificación del artículo 52 de la Normativa Urbanística del Plan General Municipal de Burlada; efectivamente, el punto que regula la actividad de este tipo de establecimientos.

La edil de Podemos, Lourdes Lozada, dejó caer en su intervención cuál podría ser el arma municipal: acordar una restricción de horarios de manera que a posibles interesados en abrir una casa de apuestas o un bingo no les resulte atractivo hacerlo en Burlada. O más en concreto, en el barrio aún en expansión de Erripagaña porque el casco urbano -con la ley foral en la mano- se podría declarar zona saturada.

También hubo unanimidad en otra prórroga, esta la de disminuir en un 75% la tasa de terrazas de hostelería durante el invierno. Ya se hizo en los meses estivales y ahora la medida se aplicará hasta el 30 de abril.

Aunque ese apoyo tanto del equipo de gobierno de NA+ como de la oposición de los cuatro ediles de EH Bildu, los otros tantos de PSN, los dos de Cambiando Burlada y los únicos representantes de Podemos y Geroa Bai no cerró la puerta a los interrogantes. Así lo indicó desde Cambiando Burlada Txema Noval, que advirtió que con el mal tiempo muchas terrazas no se utilizarán mientras que Berta Arizkun, de EH Bildu manifestó que su formación tenía dudas. “Pero en las actuales circunstancias nuestro deber es estar junto a la hostelería”.

MOCIÓN POLÉMICA

La hostelería volvió de nuevo al debate municipal con una moción de NA+ en la que criticaba el cierre de los establecimientos del sector ordenado por el Ejecutivo foral. Una propuesta que la coalición ha llevado a diferentes municipios para pedir apoyo a la hostelería por “la injusta situación”, transmitir a la ciudadanía que no es la causante de los contagios masivos y sí del impulso de la economía y, finalmente, instar al Gobierno de Navarra a aprobar un plan de rescate.

No salió adelante. Toda la oposición coincidió en señalar que se trataba de una moción “oportunista” por lo que, salvo EH Bildu que se abstuvo, votó en contra. Según esgrimieron, el único propósito de NA+ era poner en evidencia al Gobierno de Navarra cuando la decisión adoptada ha sido la que después también han asumido países como Francia o Alemania. Y, coincidieron en señalar, que había un plan foral de ayudas de 10 millones de euros para el sector. También argumentaron que el cierre era muy duro y que se solidarizaban con los propietarios, pero que no se podía negar que no fueran causantes de contagios. “No somos epidemiólogos”, se escuchó decir a Íñigo Uharte, de Geroa Bai. Y criticaron a NA+ que quisiera presentarse como adalid de la hostelería y a la oposición como si estuvieran en contra.

Desde NA+, Carlos Oto insistió en que los establecimientos del ramo habían hecho un esfuerzo por adaptar sus locales por lo que ofrecían seguridad a los usuarios. Y como se le criticó que abogaran por reabrir la hostelería pero que en Burlada NA+ había cerrado los parques infantiles, replicó que en los recintos de juego era imposible controlar a los usuarios en algo tan simple como que se cumpliera la distancia social.

Y hablando de recintos de juego, en el turno de ruegos y preguntas, el portavoz socialista Sergio Barasoain advirtió del mal uso que se le estaba dando a la pista del Skate, ubicada en la avenida de Erripagaña. El concejal indicó que en marzo, con el confinamiento, se clausuró con cintas policiales. “Pero después aparecieron por el suelo. Ahora, que se supone debe estar cerrada, allí entra gente con sillas para beber, fumar... se llama a Policía Municipal y lo único que hace es dejar constancia por escrito”, criticó el socialista, que pidió al alcalde que los agentes locales procedieran a la clausura del recinto y a evitar la entrada de gente.