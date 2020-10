Pamplona consultará la extensión de la zona azul en San Jorge, Txantrea y Rochapea norte

Actualizada 28/10/2020 a las 08:06

La imposibilidad de aparcar en determinadas calles de Pamplona es una realidad. Como también lo son las cifras que contabilizan los numerosos vehículos que circulan por la ciudad cada día. Coches que van y vienen y dejan en los barrios una necesaria reorganización en cuanto a movilidad se refiere. Hablamos de las cerca de 75.000 entradas diarias que se producen en la capital hasta los más de 35.000 movimientos registrados en la zona de estacionamiento regulado. Dos ejemplos que resumen a la perfección la urgencia de mover ficha.

De ahí que la intención del equipo de gobierno municipal para implantar a lo largo del año que viene zona azul en los barrios de San Jorge, Txantrea y Rochapea norte despertara este martes un arduo debate entre los grupos políticos durante la Comisión de Presidencia de cada martes. Los concejales, preocupados por el devenir de la movilidad en la capital, llegaron a un acuerdo por unanimidad para plantear la posible implantación del aparcamiento regulado, siempre en el marco de una estrategia integral en la manera de desplazarse de cada barrio. Es decir, teniendo en cuenta rutas escolares seguras, ejes comerciales estratégicos…

Para lo que ya no hubo quórum, ni nada parecido, fue para la propuesta de EH Bildu. Los abertzales demandaron, en vano, llevar a cabo una consulta ciudadana antes de decidir cómo y de qué manera implantar el estacionamiento regulado. El resto de grupos no terminó de comprender el planteamiento, ya que la dinámica seguida durante la legislatura anterior en la que se realizó una encuesta telefónica a unas 332 personas no cuajó entre los presentes. “Si lo que me pide es hacer un referéndum popular, mi respuesta es no”, sentenció Javier Labairu, concejal de Seguridad Ciudadana.

Durante su argumentación, el edil señaló que cuando su grupo planteó la implantación del estacionamiento regulado en Pamplona, en toda Pamplona, los pasos fueron claros. “Primero, comunicar la idea a la Junta de Movilidad; segundo, encargar un estudio técnico de movilidad y aparcamiento; y tercero, presentar los datos y la propuesta en los tres barrios”, enumeró Labairu, quien recordó que cuenta con el apoyo de todos los grupos. “Ninguno se manifestó en contra, ya que todos conocemos la problemática”, añadió.

Por ello, el siguiente movimiento del tablero, y así se comprometió el concejal de Seguridad Ciudadana, será el de presentar el proyecto en Rochapea norte, Txantrea y San Jorge. “Lo haremos con asociaciones, colectivos y comerciantes para recoger sus opiniones y poder esbozar sus aportaciones en un proyecto definitivo”. Asimismo, el concejal aprovechó para recordar a los presentes que sin dotación presupuestaria, nada saldrá adelante. “Necesitamos contar con ustedes para ponerlo en marcha ya en 2021”, valoró.

Sin objeciones, sí fue relevante la intervención de Paxti Leurza, representante de Geroa Bai. “La implantación de la ORA en Pamplona se ha ido haciendo de manera improvisada por todos los ayuntamientos desde que se puso en marcha por primera vez hace 20 años”, sentenció. “No podemos ir trasladando el problema a barrios periféricos, por que así no solventamos nada. Necesitamos un plan global”.

Seguridad en la ORA

Gel desinfectante y una mascarilla reutilizable (25 lavados) que se renueva el día 15 de cada mes. Eso y una desinfección diaria de las 700 máquinas expendedoras de Pamplona son las medidas sanitarias para trabajadores de Dornier.



El Vergel, con cuidado

La queja de los empleados de la residencia El Vergel por coincidir con la salida de escolar no podrá ser resuelta. “La prioridad es para vehículos de emergencia, estudiantes y trabajadores, en ese orden. Sucede por el nuevo horario del colegio por la pandemia. Esperemos volver pronto a la normalidad”, deseó Labairu.



A vueltas con Pío XII

Pintura roja y separadores de goma ya colocados en el carril bici de Pío XII. Bildu duda si es seguro y NA+ responde que les queda revertir el peligro de ‘su’ cruce en Sancho el Fuerte.