La oposición pide saber cuánto va a costar reparar la pasarela de Labrit

Actualizada 22/10/2020 a las 08:06

Una vez más la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona debatió sobre la pasarela de Labrit, su arreglo y posterior apertura al público. El asunto lo sacó a colación el grupo socialista al presentar una declaración para que no se adopte ninguna decisión sobre el futuro de la pasarela, “sin que se informe, debata y acuerde previamente en la Comisión de Urbanismo”, y exigir que no se asuma con dinero público ningún gasto derivado de su mal funcionamiento. “No cuente con nosotros para ningún experimento”, le dijo Xabier Sagardoy a Fermín Alonso (NA+).

El responsable de Movilidad le explicó que únicamente caben dos opciones: “repararla y reclamar luego en los tribunales, o dejarla como está hasta el final del proceso, que pueden ser entre 2 y 6 años. Lo demás es política ficción”. Añadió Alonso que van a defender los intereses municipales hasta el último céntimo, “pero no estamos dispuestos a castigar a los ciudadanos más años sin abrir la pasarela”.

Poco apoyo recibió el concejal porque el resto de los grupos municipales se posicionaron con el socialista. Javier Leoz (Geroa Bai) sí matizó que su grupo no apoyará los presupuestos si antes no hay un proyecto que diga claramente cuánto va a costar el arreglo de la pasarela. “Si costó hacerla 700.000 euros y el arreglo calculo que nos va a costar 500.000, eso para mi es una ruina y prefiero que se haga una nueva”, señaló. También de ruina calificó Joxe Abaurrea (Bildu) una pasarela de la que desconocen el presupuesto de su arreglo, y acusó a NA+ de haber cambiado el área de la que dependía la estructura, “porque hasta 6 técnicos de carrera dijeron que no tenía arreglo posible”. Igualmente descartó Abaurrea la necesidad de poner dinero para el arreglo al recordar que un expediente reconoce que hay 313.000 euros de las aseguradoras que se pueden utilizar.