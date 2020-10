Zizur sube un 8% las cuotas de las instalaciones deportivas

Javier Álvarez (AS Zizur), sentado, bromea con Jon Gondán y Andoni Serrano (Geroa Bai), en febrero pasado.

Actualizada 09/10/2020 a las 21:33

Tener una de las mejores instalaciones deportivas de Navarra tiene su precio. El Ayuntamiento de Zizur Mayor aprobó ayer una subida general del 8% en las tasas por el uso del polideportivo y piscinas en 2021. Las cuotas han permanecido cuatro años congeladas mientras han durado las obras de ampliación, inauguradas en febrero pasado. Ahora, los servicios son más completos y los gastos de personal y mantenimiento más altos. Esta es la justificación ofrecida por el alcalde, Jon Gondán (Geroa Bai), para la actualización aprobada ayer por un pleno extraordinario.

También se aprobó una subida del 0,9% de la contribución urbana. Gondán, como responsable del área de Hacienda, explicó que el Gobierno de Navarra marca como objetivo para 2024 que el tipo de gravamen esté en el 0,25% del valor catastral y actualmente está en el 0,242%. La intención es incrementar año a año el 0,9% para estar dentro de cuatro años en el objetivo. Los ediles de UPN se mostraron partidarios de una congelación de tasas y votaron en contra. Geroa Bai, EH Bildu y PSN defendieron la subida gradual en lugar de esperar a 2024 para “subir de golpe”. AS Zizur también se mostró favorable a una subida gradual, pero votó en contra de este dictamen y de todos los relativos a ordenanzas fiscales por no incluir un informe jurídico, tal como solicitaron. Este grupo considera que la votación de ayer podría ser nula de pleno derecho.

Gondán admitió que Zizur tiene fama de tener unas instalaciones deportivas “caras”, pero defendió que, “analizando ayuntamientos similares no lo son tanto”. El próximo año, los abonados adultos pasarán a pagar 208 euros anuales, mientras que los juveniles tendrán una cuota de 152 euros y los infantiles 120 euros. Para los menores de 3-6 años sí que se congela la tarifa (75 euros). También hay cambios para los jubilados. Pasarán de pagar 83 a 100 euros, pero los que tengan ingresos inferiores a dos veces al IPREM sólo pagarán 60 euros.

Además, se modifican las bonificaciones a las familias numerosas. Actualmente se aplica una reducción del 50% a partir del tercer hijo. En 2021 se aplicará un 10% de descuento al conjunto de la unidad familiar. También se aplicará este descuento a las familias monoparentales. Dentro de las medidas de conciliación, los menores de 12 años cuyos padres estén divorciados y uno de ellos viva fuera de Zizur, tendrá la consideración de abonado para las tarifas.

LUDOTECA Y RESPIRO FAMILIAR

Otra novedad es que se concederá excedencia en el pago de la cuota por motivos de trabajo o estudio cuando se desplacen a 90 kilómetros de distancia. Esto beneficiará a los vecinos que estudian en Tudela. Por otro lado, los no abonados no podrán hacer uso de los merenderos si no están acompañados de un abonado.

También suben las tasas por el uso de la ludoteca (de 12 a 15 euros anuales) y del servicio de respiro familiar (2 euros la hora en lugar de uno). Por lo que respecta al impuesto de circulación, se aprueba una bonificación del 50% para los vehículos con etiqueta ECO y del 100% durante los 5 primeros años para los de cero emisiones. A partir del quinto será del 50%.