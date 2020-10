Actualizada 10/10/2020 a las 06:00

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Zizur Mayor, Iñigo Goñi Istúriz, se desmarcó este viernes del resto de sus compañeros de Navarra Suma y votó a favor de las ordenanzas fiscales en el pleno. Se produce así una fractura en el grupo municipal, formado por seis ediles -cuatro de UPN, Goñi del PP y Silvia González de Ciudadanos-.

Al igual que AS Zizur, los ediles de UPN pidieron un informe jurídico de las ordenanzas fiscales. El equipo de gobierno consideró que dicha petición estaba fuera de plazo. Iñigo Goñi, tras consultar la normativa, así lo consideró también y por ello rechazó votar en contra. A raíz de la crisis de gobierno en el ayuntamiento zizurtarra, los ediles de Navarra Suma han adoptado una postura más beligerante. El concejal del PP, por contra, defiende una oposición “más constructiva” con mayor diálogo con Geroa Bai.

Goñi considera que no ha roto la disciplina de voto ni ha sido desleal a Navarra Suma. Defiende que el sentido del voto debe consensuarse dentro del grupo pero no imponerse. El edil faltó al último pleno ordinario, “por motivos personales”. Su ausencia propició que no saliera adelante una moción de AS Zizur que pedía la retirada del recurso contra la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra en materia de política del euskera. En el pleno de este viernes, el voto de Goñi no fue determinante en ninguna votación debido a que los dos ediles del PSN apoyaron todos los puntos del orden del día.

La crisis de gobierno desatada en septiembre ha dejado pelos en la gatera en las relaciones, políticas y personales, entre los concejales. Así quedó patente en el pleno de este viernes, donde se aprobó el nombramiento de Richard Ocaña (PSN) como representante del consistorio en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Vicente Azqueta, portavoz de Navarra Suma, interpretó el nombramiento de Ocaña dentro de un pacto para apoyar las políticas de Geroa Bai y Bildu. “Va a sentirse maniatado para lo que queda de legislatura. Está pagando y va a seguir pagando”, le dijo el portavoz regionalista a edil socialista.

Mientras, Ocaña expresó su “decepción” con Azqueta. “No entiendo ese tono de confrontación. Ha habido un antes y un después en nuestra relación”, respondió el portavoz socialista, que sugirió que la postura del “no por el no” de Azqueta se debe a que NA+ no ha logrado conformar una mayoría alternativa para arrebatar al alcaldía a Jon Gondán.

El alcalde salió en defensa de Ocaña. “El PSN tuvo a bien dar estabilidad al gobierno. Creemos que ha sido una actitud responsable”, señaló Gondán, que defendió el nombramiento “por confianza”. Asimismo, recriminó a Azqueta su “estilo de oposición”. “Hay que tener una relación fluida, en lo político y en lo institucional. Y usted ha rechazado reunirse conmigo. Eso en política no es correcto”, señaló el alcalde. En un giro inesperado en el pleno, EH Bildu ofreció a NA+ ocupar la vacante que existe en el consejo de salud. Azqueta la aceptó, lo que obligó a incluir una enmienda y que NA+ votara a favor de todos los nombramientos.