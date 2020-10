El clima laboral municipal en Zizur enfrenta a Navarra Suma y Geroa Bai

Actualizada 06/10/2020 a las 06:00

El clima laboral en el Ayuntamiento de Zizur está enrarecido. No es un problema nuevo, pero ahora se ha convertido en arma arrojadiza entre oposición y equipo de gobierno, enturbiando todavía más el clima político. Navarra Suma denuncia que la plantilla municipal está sufriendo “presiones políticas y órdenes sin directrices claras”. Desde el equipo de gobierno, Geroa Bai considera que es más bien al contrario: algunos funcionarios “acomodados” hacen dejadez de funciones y en ocasiones “revientan proyectos”.

La actual plantilla tiene una edad media elevada y hay varias jubilaciones a la vista. El concejal de Presidencia, Función Pública y Seguridad Ciudadana, Andoni Serrano (Geroa Bai), tiene entre manos un plan de renovación. Se va a llevar a cabo mediante convocatorias para listas de contratación y también de plazas de nueva creación, como la de técnico de juventud.

Serrano apunta que uno de los problemas de tener una plantilla envejecida es el mayor gasto en salarios por la antigüedad, grado y complementos. “En el Ayuntamiento de Zizur hay varios funcionarios de nivel C que se acercan a los 60.000 euros anuales y alguno los supera. Y no hablemos de niveles A y B”, escribía ayer Serrano en Twitter. “Si el ciudadano de a pie supiera las condiciones laborales del sector público, antigüedad y grado, reconocimiento de la experiencia, promociones internas y los tejemanejes para conseguir más y más, igual hasta le caía mejor la clase política”, escribía el concejal en la red social. Y añadía un comentario más: “Y si no haces lo que te dicen te revientan todos tus proyectos, te hacen la legislatura imposible a sabiendas de que tu fecha de caducidad son 4 años y ellos seguirán de por vida”.

Estos comentarios llegaban después de que el grupo municipal de Navarra Suma, en una nota, denunciara “presiones políticas y órdenes sin sentido” a la plantilla municipal. El principal grupo de la oposición achaca a esta situación el “elevado absentismo y las bajas prolongadas y repetidas”. Y añaden que “en algunas áreas se está resintiendo la prestación del servicio”.

NA+ exige a Geroa Bai y EH Bildu, en el gobierno, que “dejen de poner en cuestión la profesionalidad del personal municipal y respeten más su labor”. Para la coalición, “no es de recibo que haya trabajadores llorando en los edificios municipales como consecuencia del trato recibido”. Navarra Suma apunta al alcalde, Jon Gondán, como máximo responsable porque “es incapaz de trasladar a sus propios concejales y mucho menos a los del grupo de Bildu directrices de gestión del personal”.

Gondán rechazó ayer que haya presiones políticas: “Es una acusación muy grave totalmente falsa”. “Lo que sí está claro es que ahora hay un control y unas directrices más claras. Eso a algunos les molesta frente a la inercia y el dejar de ayer de años anteriores”, afirmó en referencia a las legislaturas en las que gobernaba UPN.