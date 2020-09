AS Zizur y Navarra Suma piden al alcalde su dimisión o la cuestión de confianza

Actualizada 25/09/2020 a las 06:00

Cuestiones personales, odio, mentiras, cobardías y mensajes de wassap. Zizur Mayor vivió ayer un pleno plagado de trapos sucios, ataques, salidas de tono y también silencios. Tres semanas después de que Geroa Bai y EH Bildu anunciaran la expulsión de su socio de gobierno, AS Zizur, la corporación pudo verse las caras, aunque de forma telemática. Los ediles cesados, Javier Álvarez y Ana Reguilón, iban dispuestos a pedir explicaciones y sacar los colores a sus excompañeros del equipo de gobierno. Esto último lo lograron, pero el alcalde, Jon Gondán (Geroa Bai), eludió entrar en el debate y guardó silencio cuando se le preguntó por los “motivos reales” del cese y sobre las pruebas de la supuesta moción de censura de la que les acusan.

El pleno debatió una moción de AS Zizur que reclamaba la retirada del recurso presentado por el Ayuntamiento contra la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) que anulaba la preceptividad del C1 de euskera en el puesto de secretaria. La ausencia del concejal del PP del grupo de Navarra Suma “por motivos personales” evitó la derrota del equipo de gobierno, ahora en minoría. Fue necesario el voto de calidad del alcalde. Los 5 votos de NA+ y los dos de AS Zizur igualaron los de Geroa Bai (4) y EH Bildu (3). Los dos concejales del PSN se abstuvieron con duras palabras a Javier Álvarez: “Es bastante lamentable que cuando no se hacen las cosas como a uno le gustan, se intente utilizar las instituciones públicas para la venganza, el resquemor, la soberbia o la visceralidad. Lo ha intentado con mucha maldad. Si alguno quiere utilizar la PSN como arma arrojadiza poniendo en brete nuestra ideología está muy equivocado”, expresó el portavoz, Richard Ocaña.

Andoni Serrano (Geroa Bai) también acusó a Álvarez de “generar odio” y “utilizar la moción por cuestiones personales que nada tienen que ver con el euskera o el puesto de secretaria”. El portavoz de AS Zizur respondió con un duro ataque: “Se han puesto en el espejo. Hablan de cuestiones personales y de odio y lo acaban de demostrar”. En este punto, Álvarez optó por airear los trapos socios del equipo de gobierno, leyendo un email de Serrano del 8 de junio como prueba de que Geroa Bai aceptaba la destitución de Karlos Terés (EH Bildu) como concejal de Cultura. Esta fue una de las exigencias de AS Zizur para apoyar el recurso a la resolución del TAN. Serrano se mostró visiblemente enfadado: “Nosotros también tenemos mensajes, pero no los vamos a sacar. No vamos a entrar en eso. Se ha enturbiado la imagen de un ayuntamiento que nunca antes había entrado en cuestiones personales”, respondió.

Tanto AS Zizur como Navarra Suma reclamaron a Gondán que “o dimita o presente una moción de confianza”. “El grupo de Geroa Bai ganó la alcaldía gracias a un pacto, no por haber ganado las elecciones. Ese pacto se ha roto un año después. El alcalde ha cogido el camino más fácil. Echó al grupo que le molestaba y lo hizo basándose con mentiras ”, expresó el portavoz regionalista, Vicente Azqueta, en referencia a las acusaciones de estar implicado en la moción de censura. Gondán optó por guardar silencio.