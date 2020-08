Crean una app para hacer un scape room por las calles de Pamplona

Actualizada 06/08/2020 a las 06:00

Alguien ha robado las cadenas del escudo de Navarra y hay que recuperarlas. Este es el punto de partida con la que comienza el escape room que acaba de lanzar el pamplonés Fermín Iriarte Eguillor y que está disponible dentro de la aplicación ‘My phone Tour’.



El objetivo de la app es conocer la historia de la ciudad, desde un punto de vista diferente y descubrir las curiosidades que ofrece cada rincón y no se diferencian a simple vista.



Hace dos años, después de licenciarse en ADE, Iriarte comenzó publicando en ‘My phone tour’ dos rutas por Pamplona. Primero con un trayecto por los monumentos más significativos, y más tarde por el recorrido del encierro. Pero fue durante el confinamiento cuando se le ocurrió la idea de comenzar un escape room que tuviese el mismo objetivo que las rutas: conocer una ciudad pero de forma divertida mientras aprendes aspectos de historia del lugar y compartes tiempo con familia o amigos. Dentro de la plataforma, se puede seguir la ruta con ayuda del GPS y conocer a través de un audio las historias y anécdotas que esconden los edificios, monumentos, espacios... “Es una forma de estar con los amigos, conocer la ciudad y visitarla, tanto seas de Pamplona como si no. Te pones en la piel de un turista aunque sea solo por dos horas y puedes ver la ciudad fijándote en todo, como si fueras nuevo”, apuntaba el creador.



El joven, de 25 años, explicaba que las pruebas del escape room no se refieren tanto a fechas o aspectos arquitectónicos que se puedan encontrar durante el trayecto, sino que se centra más en ofrecer las historias que se esconden detrás de los edificios, cosas cotidianas en las que no se suelen reparar y son curiosas. Algo así como lo que no te cuentan de Pamplona, ver qué hay detrás. “Puede haber un dato que te ha servido para descifrar la pista, y ya no se te olvida. Quizá cuando acabes no te acuerdes de todo, pero seguramente algo se te quedará”.





CÓMO FUNCIONA LA APP



El funcionamiento del escape room consiste en seguir la ruta que va marcando el mapa. Consta de nueve puntos, donde cada uno uno es una prueba diferente. Cuando se completa la prueba señalada, la aplicación ofrece un código que servirá para crear la contraseña final, necesaria para terminar el desafío y conseguir las cadenas del escudo de Navarra. La idea es combinar la información de la ruta por Pamplona con el escape room, ya que hay datos y pistas que se pueden encontrar en las diferentes fichas de cada espacio de la ciudad.



La aplicación, que se puede descargar de forma gratuita para terminarles de Android y Iphone, ofrece, además, una selección de restaurantes recomendados donde degustar la gastronomía local.

LAS CLAVES



1- En dispositivos Android e IOS: en el Play Store de Android y la App Store de Iphone



2- Para conocer más información sobre las ciudades disponibles y de qué trata el proyecto: www.myphonetour.com



3- Redes sociales: @myphonetour en Facebook, Instagram y Youtube