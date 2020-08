El PSN atribuye al cambio de secretaria la falta de edil en Huarte

Actualizada 04/08/2020 a las 06:00

Cuando está a punto de cumplirse un año sin que el PSN restituya al concejal en el Ayuntamiento de Huarte, desde la organización del partido atribuyen al cambio en la secretaría del Consistorio comarcano el hecho de que el anunciado en febrero para sustituir a Amparo López, Mikel Ganuza, no haya tomado posesión del cargo. El secretario de organización, Ramón Alzórriz, explicaba ayer que con el relevo en este puesto municipal, se reclamó que se justificaran de nuevo las renuncias de toda la lista que concurrió a las elecciones de 2019. En enero se hizo público este paso, después de que transcurrieran seis meses desde la salida de la que fuera alcaldesa durante un mes para entrar en el Gobierno foral, pero al parecer no quedó registrado en ningún expediente del Consistorio, según informó la nueva secretaria, Amaia Elkano Garralda. Con la marcha en agosto pasado del PSN, la lista más votada de EH Bildu (5) se aupó a la alcaldía. El Consistorio se completa con GIH (4), NA+ (2) y Geroa Bai (1).

Ramón Alzórriz explicó ayer que “en breve”, después de haber registrado “ante notario” las renuncias al cargo de los que fueran aspirantes a ediles, se presentará ante la junta electoral Central al candidato, miembro de Juventudes, y podrá tomar posesión. Para dar ese paso, la propuesta debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado y, de no mediar, alegaciones, notificarse al Consistorio. Será entonces cuando podrá tomar posesión en un pleno. Presumiblemente, la próxima convocatoria será a primeros de septiembre.

La polémica ha rodeado al PSN tras su vuelta al Consistorio de Huarte en las elecciones de 2019. Tras obtener un representante, el acta que recayó en la cabeza de lista Amparo López, el día de la constitución del Ayuntamiento presentó su candidatura a la alcaldía y obtuvo los votos de GIH y Navarra Suma. Las dos formaciones, que no habían llegado a acuerdo con los socialistas, pretendían así que no se reeditara la elección del aspirante de la lista más votada de EH Bildu, Alfredo Arruiz. Sin pactos posteriores, López no consiguió formar junta de gobierno ni repartir el trabajo de las áreas. Paralelamente, empezó a sonar como posible aspirante a algún puesto en el gobierno que ya entonces preparaba el PSN. Finalmente, dimitió y al tiempo fue propuesta como directora general de Interior por el vicepresidente Javier Remírez.

La alcaldía de Huarte, además, fue objeto de debate en la sesión de investidura de María Chivite como presidenta del Gobierno de Navarra. Desde EH Bildu, cuya abstención propició la elección, se reclamaron pasos para recuperar esa alcaldía.

Tras la renuncia, el PSN anunció dos días antes de la elección de nuevo alcalde, que el número 2 no tomaría posesión. Dejaban vía libre a la alcaldía de la lista más votada y Alfredo Arruiz fue reelegido el pasado 27 de agosto.

Desde el PSN se ha destacado la dificultad para completar listas municipales y ponen de ejemplo los dos años sin cubrir una vacante en Aoiz. Descartan que se produzcan movimientos en Huarte una vez que tomen posesión.