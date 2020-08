Críticas en Barañáin a la gestión y falta de información en urbanismo

Actualizada 31/07/2020 a las 06:00

La situación de varios expedientes que colean desde hace años como los problemas de la cubierta en uno de los patios del colegio público Alaitz y la construcción de una cubierta en el parque infantil del parque de la Constitución (Lago), además de las medidas de seguridad en torno a obras próximas en el tiempo, como la construcción, por encargo de Nasuvinsa, de un bloque de viviendas detrás del colegio Eulza y la urbanización, promovida por propietarios del sector, del entorno del antiguo señorío de Eulza acaparan estos días la atención en Barañáin.

Los cuatro puntos fueron comentados en el pleno celebrado este jueves y sobre los cuatro la oposición que forman EH Bildu, el PSN, Geroa Bai y Podemos reclamaron información al gobierno municipal de Navarra Suma. Y en el debate surgieron críticas a la gestión en este área, cuyo responsable, Alfonso Moreno, no estuvo ayer presente en el pleno ni ha convocado reuniones desde el pasado 1 de julio según denunciaron.

Sobre el papel, en el orden del día de la sesión se incluía un punto para disponer de una partida de 108.700 euros destinada inversiones en colegios públicos. Se trataba de una modificación al presupuesto prorrogado de 2019. Se incorpora dinero del remanente acumulado por el Consistorio (8,8 millones) para acometer la sustitución de la cubierta del patio infantil del colegio público Alaitz y del lucernario de las escaleras principales del colegio público Eulza. La primera se ha valorado en 81.800 euros y la segunda en 26.900.

La dirección del centro y la asociación de padres y madres del colegio público Alaitz venía reclamando la urgencia de la obra y estos días han hecho público un escrito en el que denunciaban la gestión del equipo de gobierno municipal y la falta de respuesta a sus demandas. Y a este escrito y al hecho de que no se hubiera acelerado el expediente se refrieron ayer los grupos de la oposición. Cuestionaron que no se hubiera hecho un pleno extraordinario para dotar de partida económica y poder adelantar el proceso para no coincidir con el inicio de curso. También reclamaron datos sobre los plazos que se manejan ahora.

La alcaldesa María Lecumberri, en ausencia del edil de Urbanismo, explicó que desde enero se comprometieron Alfonso Moreno y ella a acometer la obra por “urgencia y necesidad”. Explicó que se incluyó, junto a la obra del colegio Eulza, en la solicitud de ayudas al Gobierno foral. El resultado de la convocatoria se hizo oficial ayer con la publicación en el BON y excluye la subvención para la cubierta y recoge 13.000 euros para el lucernario.

En el debate se recordó que los problemas se habían agravado con algún episodio de tormentas. María Lecumberri insistió en que venían “de lejos” y que en el caso de Alaitz se habían acometido algunos arreglos hasta el cambio definitivo que ahora se inicia.

No dio fechas, pese a que se lo pidieron, para el inicio de las obras. Si bien dejó entrever al final de pleno que los trabajos podrían empezar antes del inicio de curso y solaparse con las fechas que el calendario escolar fija para la vuelta a clases. Flor González, de Geroa Bai, preguntó si se contemplaba aplazar el inicio de curso por la seguridad y criticó la actitud del arquitecto municipal denunciada desde el centro.





EULZA Y LAGO

En la sesión también surgieron preguntas de toda la oposición sobre otra obra paralizada desde junio y reclamada desde hace más de ocho años. Se trata de la cubierta del parque infantil del Lago. Bildu preguntó por la retirada de las vallas que ocuparon varias plazas de aparcamiento y por los problemas en el terreno de los que habló María Lecumberri para explicar la paralización de la obra. La alcaldesa apuntó que tras el estudio geotécnico se vio la necesidad de plantear otra cimentación del proyecto y que ya se había resuelto y se retomarían los trabajos en unos días. Los trabajos se adjudicaron en febrero de 2019 y se vinieron aplazando. Primero por falta de disponibilidad de la empresa, se dijo, y después por problemas en suministros.

Oihaneder Indakoetexea, portavoz de EH Bildu, preguntó por las obras, ya con licencia, para construir un bloque de viviendas de alquiler detrás del colegio Eulza y por los planes de seguridad. Criticó que no se hubieran anunciado en Urbanismo. Y desde el PSN María José Anaut también preguntó por las obras de urbanización del Señorío de Eulza y la coordinación que se plantea con las de la avenida de Pamplona, en Echavacoiz. La junta de compensación, por su parte, hizo pública la adjudicación a Obenasa por 7,9 millones de las obras de preparación el terreno. Se desconoce sin embargo el plazo y la fecha de inicio.