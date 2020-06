Zizur Mayor destinará un millón de euros al nuevo gaztetxe

Actualizada 26/06/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Zizur Mayor aprobó ayer por unanimidad una modificación presupuestaria para destinar 1,7 millones de euros a inversiones, principalmente la construcción del nuevo gaztetxe, al que se destinará un millón de euros. Los otros 700.000 euros se destinarán a renovar el alumbrado de la urbanización Santa Cruz y parque Erreniega, para asfaltado de calles y para la renovación del césped del campo de fútbol.



El nuevo gaztetxe estará en el edificio social de las instalaciones deportivas, actualmente en desuso. Entre otras cosas, se contempla instalar placa solares en la cubierta. Esta inversión forma parte del acuerdo programático firmado por Geroa Bai, EH Bildu y AS Zizur al inicio de legislatura. José Ángel Sáiz (EH Bildu) destacó la importancia del gaztetxe: “La juventud necesita alternativas de ocio, tal como vemos cada fin de semana”, en referencia a las quedadas que se han producido y que han causado malestar vecinal por la suciedad y ruidos que generan.



EUSKERA Y MOVILIDAD



Javier Álvarez (AS Zizur) apuntó que Zizur Mayor puede beneficiarse de distintas subvenciones del Gobierno de Navarra. En concreto, el plan de choque que impulsa el Gobierno de Navarra para afrontar la crisis ocasionada por la covid-19 prevé ayudas para actuaciones de eficiencia energética. Álvarez apuntó que se podrían obtener 200.000 euros, que financiarían el 80% de la inversión del cambio de alumbrado. También se pueden obtener subvenciones para el césped del campo de fútbol por parte del Departamento de Deportes y Juventud del Gobierno de Navarra y de la Federación de Fútbol.



Por otro lado, el Pleno aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza de Movilidad y Tráfico. Entre otras cosas, se mejorará la seguridad de los pasos de peatones, retirando plazas de aparcamiento de coches para mejorar la visibilidad. También obligará a los ciclistas a circular por el centro del carril, tal como ocurre en Pamplona. EH Bildu se abstuvo contra porque el dictamen no incluye un informe de impacto de género. Esta postura causó sorpresa e indignación a los socios de gobierno, que lo vieron como una deslealtad. Ales Mimentza (Geroa Bai) explicó que tras las consultas pertinentes a los técnicos, se vio que no era necesario informe de impacto de género. “Nos sorprende que en la tramitación EH Bildu no haya planteado esta cuestión. En este punto no acepto lecciones de nadie”, añadió Mimentza.



El debate fue subiendo de tono hasta el punto de que Sáiz (EH Bildu) aseguró que “hay técnicos municipales que campan a sus anchas”. “Usted es un cobarde que tira la piedra sin enseñar la mano”, le respondió Álvarez, que a su vez acusó a Karlos Terés (EH Bildu) de faltar al respeto a los técnicos. “Vaya espectáculo tan bochornoso ha dado el equipo de Gobierno. Lamentable y deplorable”, expuso Vicente Azqueta (Navarra Suma).



El Pleno también acordó, con el voto en contra de Navarra Suma y PSN, recurrir la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra (TAN), que anuló la exigencia del C1 de euskera en el puesto de secretario. Por el contrario, el Pleno decidió acatar la resolución del TAN que anula el actual sistema de videoactas y que obliga a que sean escritas.