Las piscinas de Aranzadi y San Jorge no tendrán turnos ni cerrarán al mediodía

Actualizada 23/06/2020 a las 06:00

Los vigilantes de la piscina tuvieron este lunes poco trabajo en su primer día en Aranzadi. A pesar de que el calor apretó por la tarde, pocos se animaron a darse un chapuzón en las frescas y cristalinas aguas. Un centenar de personas se juntaron en los momentos de mayor afluencia. Por tanto no se llegó al 10% del aforo máximo vigente (1.200 personas). Este martes abre también el Aquavox de San Jorge, donde cabe un millar de personas.

Finalmente no habrá turnos de mañana y de tarde en las piscinas municipales de Pamplona. Tampoco cerrarán al mediodía. El Ayuntamiento estaba a la espera de las indicaciones del Gobierno de Navarra, que elevan del 50% al 75% el aforo. De esta forma, Aranzadi podrá acoger a un máximo de 2.000 personas en cada momento. Es una cifra que se sitúa por debajo de la media de otros años. Algunas jornadas se llegaba a 3.000 personas en un mismo día, pero no a la misma hora. Precisamente, la mayor afluencia se registraba en Sanfermines, cuando numerosos visitantes optan por ir a Aranzadi para descansar y darse una ducha. Este año no será así.

Cualquier usuario que tenga planteado ir a estas piscinas municipales podrá consultar en la web o en una aplicación de móvil el aforo en tiempo real y el aforo previsto para las horas siguientes. “De esta forma podrán planificarse mejor”, explicó este lunes Fernando Aranguren (Navarra Suma), concejal de Deportes del Ayuntamiento, que visitó las instalaciones junto a la directora de Acción Comunitaria, Conchi Mateo.

El Ayuntamiento de Pamplona ha habilitado un sistema online de adquisición de abonos para comprar las entradas diarias y reservar turno de acceso a las instalaciones. Este martes se pondrá en marcha ese sistema a través de la web https://aranzadi.provis.es/. Además, se está trabajando también en una aplicación de móvil que estará disponible en los próximos días. Esta app sí permitirá comprar entradas diarias, con pago con tarjeta. No obstante, todos los usuarios podrán adquirir sus bonos y entradas en recepción, como en años anteriores. “Estas piscinas tienen bastantes usuarios de la tercera edad. No queremos poner en ningún tipo de dificultad a las personas no habituadas a las nuevas tecnologías, pero el año pasado tuvimos 45.000 interacciones en mostrador y por seguridad es necesario disminuir esta cifra”, explicó Fernando Aranguren.

COLAS EN RECEPCIÓN

Precisamente, la recepción fue este lunes un hervidero de personas, que se acercaron para gestionar sus bonos de verano o solicitar información. “El teléfono está sonando constantemente”, señalaban los empleados. El Ayuntamiento ha reforzado la plantilla con personal municipal y de Gesport, empresa gestora. En concreto, habrá un equipo de vigilantes que controlarán que se cumple el aforo en cada una de las zonas verdes. En estas zonas se está terminando de colocar carteles con el aforo y un código de colores: verde, naranja y rojo dependiendo de la disponibilidad de espacio. En los vasos de las piscinas, serán las socorristas las que contarán periódicamente el número de bañistas. Cuando se esté cerca del límite, darán aviso a los vigilantes para que controlen las entradas y salidas.

Garazi Zubieta, en su primera jornada como socorrista, tuvo ayer una mañana tranquila. “Nos han dado un curso de prevención de riesgos con toda la normativa sobre el coronavirus”, comentaba esta joven, que acumula una experiencia de tres veranos en piscinas. “Sí que vemos que nos va a tocar mucho recordar a los jóvenes que no pueden tirarse al agua desde el bordillo ni salpicar. Eso va a costar”, añadía. Jon Gil, Javier Ibarra y Javier Eslava fueron este lunes de los primeros darse un chapuzón, previa ducha. “Está fresca pero es una gozada tener la piscina para nosotros solos”, comentaban.

INFORMACIÓN



Fechas de apertura

C.D. Aranzadi abre del 22 de junio al 7 de septiembre.

Aquavox San Jorge del 23 de junio al 15 de septiembre.



Precios de las entradas

-De 2 a 14 años: 2,70 €.

-De 14 a 25 años: 3,05 €.

-De 25 a 65 años: 4,45 €.

-Mayores de 65: 2,70 €.



Abonos de verano

-De 2 a 14 años: 40,30 €.

-De 14 a 25 años: 60,50 €.

-De 25 a 65 años: 80,75 €.

-Mayores de 65: 40,30 €.



Descuentos en entradas

Se hacen a familia numerosa, personas con discapacidad, a víctimas del terrorismo y de violencia de género y por entrega en acogimiento familiar.



Descuentos en abonos

Además de a los anteriores colectivos, también se hacen descuentos en abonos de verano a menores de 30 años, perceptores de la RSI y desempleados.



Venta de abonos

Presencial o online. Es necesario darse de alta y crear un perfil en el programa de gestión de instalaciones http://aranzadi.provis.es.



Venta de entradas

Presencial. Cuando esté operativa la aplicación de móvil, se podrá hacer también desde la app, con pago con tarjeta.



Otras instalaciones

Este lunes también se abrió al público la piscina cubierta. Para su uso es necesario reservar (en intervalos de media hora). También es necesario reservar para el uso de las pistas de pádel y el frontón.



Bar y merenderos

Están abiertos con limitación de aforo. Para los merenderos es necesario hacer una reserva.