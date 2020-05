El Ayuntamiento de Pamplona se une a la campaña 'Que no te pare el miedo'

Actualizada 20/05/2020 a las 11:56

El Ayuntamiento de Pamplona se ha unido a la campaña del Teléfono de la Esperanza 'Que no te pare el miedo'. Lo hace a través de sus redes sociales difundiéndola en sus perfiles con el hashtag '#YoMeCuido' y el cartel que recuerda que 'Necesitamos mantener la distancia social y cuidar la cercanía social'.



Puede verse en Facebook @aytopamplona y @irunaudala, en Twitter @Pamplona_ayto y @Iruna_udala y en Instagram @pamplona_ayto y @iruna_udala, ha explicado el Consistorio pamplonés en un comunicado.

El objetivo de la campaña 'Que no te pare el miedo', que se desarrolla durante dos semanas con el apoyo de distintas instituciones públicas y privadas, es apoyar psicológicamente en este periodo de desescalada a las personas que pueden necesitarlo.



El Teléfono de la Esperanza, ante la situación excepcional creada por la crisis sanitaria generada por el COVID-19, puso en marcha un nuevo servicio de asesoramiento e intervención profesional para personas mayores de edad.



El servicio gratuito se presta por psicólogos especialistas en psicología clínica, máster en psicología general sanitaria o con habilitación en psicología sanitaria, médicos y psiquiatras para abordar situaciones en las que se percibe un sufrimiento psíquico que no se puede afrontar. La iniciativa ha atendido casi 23.000 peticiones de asistencia psicológica. La idea que se quiere transmitir frente al aislamiento es 'Comparte vida'.



Toda la información puede consultarse en www.compartevida.es. En la página web, además de poder solicitar hora de consulta se pueden consultar guías y documentos que abordan temas útiles para estas semanas como el trastorno del sueño, la ansiedad o el miedo. También hay información sobre las dificultades en las relaciones, la depresión o claves para afrontar los enfados.