Un mecánico de Burlada sigue la cadena de favores solidarios

01/05/2020 a las 06:00

Cristian Naranjo Jiménez, de 38 años, es un mecánico de Burlada, que como tantos otros ciudadanos, se vio obligado a paralizar su actividad laboral en el taller Full Coches, del que es propietario en la localidad de la comarca de Pamplona. “Cuando empezó todo esto, me puse en contacto con el propietario de la nave para preguntarle por el alquiler. Me dijo que no me iba a cobrar”, explica.



Nacido en Quito, llegó a Navarra hace 19 años, y fue en Burlada donde puso en marcha su taller de reparación de vehículos hace poco más de dos años y medio. Ante la reacción solidaria del propietario de la nave donde tiene su negocio, Cristian Naranjo pensó que él también podía echar una mano con sus medios . “No quería quedarme parado ante la situación de emergencia y me puse en contacto con el Ayuntamiento para ofrecer mi máquina de desinfección de ozono para vehículos . Como el dueño de la nave, lo hago desinteresadamente”, continúa.



El ozono es uno de los elementos más efectivos para la desinfección, según apunta la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por eso, se ha convertido en un arma efectiva en la lucha contra el coronavirus, aunque se desaconseja su uso en personas. El ozono se forma por la unión de tres átomos de oxígeno, que forman una molécula con un alto poder oxidante, muy reactivo con proteínas, lípidos, membranas biológicas y, en general, con materia orgánica. “Yo estoy ayudando con lo que está en mi mano”, asegura Naranjo.



Padre de tres hijos de 7, 9 y 17 años, este mecánico afincado en Burlada se vio obligado a presentar un ERTE cuando se decretó el estado de emergencia. “Estábamos cinco trabajadores. Se supone que el 11 de mayo volveremos a abrir. De momento con solo uno de los mecánicos hasta que la situación se vaya normalizando”, añade. Naranjo dice que lleva bien el confinamiento, algo mejor que sus hijos menores, que hasta el domingo pasado no salieron de casa. “Como dicen ellos, el bichito está ahí fuera”, afirma.