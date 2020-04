El Ayuntamiento estudia la forma de suspender el concurso de carteles

23/04/2020 a las 06:00

El área de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona esté pendiente de que la asesoría jurídica le aclare cómo dejar sin efecto el concurso del cartel anunciador de los Sanfermines. El plazo de presentación comenzó el pasado 9 de marzo e iba a concluir el 1 de abril, pero al decretarse el estado de alarma el día 16 se suspendieron los plazos. Este año los trabajos se presentaban en formato digital de forma telemática. El Ayuntamiento desconoce cuántos carteles se han presentado. En cualquier caso, es posible eliminar dichos archivos y que todo quede en el anonimato para que los artistas puedan guardar sus obras para 2021, si así lo desean.



La concejal de Cultura, María García Barberena (Navarra Suma), admitió que varios artistas y diseñadores han llamado para preguntar por la situación del concurso, dotado con un único premio de 3.600 euros. “En cuanto tengamos una respuesta de la asesoría jurídica, primero informaremos personalmente a los afectados”, señaló. El jurado, presidido por García Barberena e integrado por dos técnicos de Cultura y cinco profesionales, no llegó a constituirse. “El objeto del concurso, que es anunciar las fiestas, ha desaparecido, pero la cancelación debe hacerse respetando los procedimientos. El hecho de que los trámites administrativos estén suspendidos por el estado de alarma es una dificultad añadida”, explicó.



Animsa es la encargada de gestionar la plataforma con los trabajos presentados y los datos de los participantes. Al tratarse de un sistema de plicas, en ningún momento del proceso se hacen públicas las autorías de los carteles. Según las bases, “las imágenes de los carteles subidas a la plataforma permanecerán en el servidor durante el tiempo que dure el proceso del concurso hasta la última de sus fases. Posteriormente serán eliminadas del sistema, a excepción de las correspondientes a los 20 seleccionados que, si bien no serán públicas, se guardarán en el archivo digital del Ayuntamiento de Pamplona” para garantizar que no se presentan a posteriores concursos, algo que prohíben las bases. Por tanto, la opción más factible es que las obras presentadas hasta el 16 de marzo sean eliminadas sin que salgan del anonimato.



