16/04/2020 a las 06:00

La palabra dificultad parece que está innegablemente ligada a la crisis sanitaria que estamos atravesando estos días de confinamiento. De ahí que, quienes tienen la fortuna de poder seguir contando con un sueldo más o menos constante, quizá puedan dar un paso adelante en favor de las personas que, dada la situación, tengan que apretarse el cinturón hasta más allá de lo recomendable. Es precisamente en esta tesitura, en la de querer iniciar un movimiento social altruista, en el que Koro Irazoki Arburua se ha puesto manos a la obra.



Administrativa en un instituto, prefiere dar ejemplo que predicar solamente con palabras. De ahí que la mitad de su sueldo de este mes (unos 900 euros) lo vaya a donar a alguna entidad, colectivo o allegado que estos días necesite de todas las buenas acciones. “No busco protagonismo de ningún tipo, sino simplemente poner a girar una bolita que, de continuar, podría alcanzar una categoría superior”, aventura desde su casa, donde guarda cuarentena de manera rigurosa.



A pesar de estar trabajando a medio gas, Koro sabe que la seguridad de seguir recibiendo una retribución le reporta una tranquilidad que otros no tendrán hasta dentro de, lamentablemente, mucho tiempo. Y a pesar de que ha pensado en el Comedor París 365 dada la precaria situación en la que se encontraba hace unos meses, la generosidad podría volcarse en familiares, conocidos, autónomos... “Estoy haciendo una lista de gente a la que ayudar”, cuenta.



PROPORCIONALIDAD



Sabiendo de lo complicado de preguntarle a alguien si necesita ayuda (a veces es difícil admitir la mayor), Koro no se resigna. “Seguro que hay maneras de crear algún tipo de bolsa de ayuda, en plataformas digitales o algo similar. Sería la mejor manera de que todos tengamos la seguridad de que se va a canalizar de una manera justa”, propone la administrativa. Y así, en un movimiento que parte ‘desde abajo’, se pretende llegar a lo más alto. “Esta crisis será dura en todos los aspectos”, valora.



Precisamente por ello, la imitación es el único fin que se persigue con el gesto. “Quizá sea la chispa que despierte iniciativas similares y ojalá llegue a mucha gente, desde el vecino de arriba a cualquier colectivo vulnerable”, reitera en su afán porque estas líneas no caigan en saco roto. Ella ya ha dado el paso. ¿Lo daría usted?