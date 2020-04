Punto limpio en Pamplona: el tratamiento de residuos durante el estado de alarma

Actualizada 14/04/2020 a las 09:54

Desde el pasado lunes 16 de marzo, todos los puntos limpios de la Comarca de Pamplona permanecen cerrados debido al estado de alarma por la pandemia de coronavirus, tanto los fijos como los móviles. Por tanto, por seguridad y por el bien de todos desde la Mancomunidad no se va a prestar servicios de recogida de residuos domésticos especiales hasta nuevo aviso.

Al cerrar el servicio presencial relacionado con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, tampoco está disponible el servicio de atención ciudadana. Por este motivo, todo el que tenga residuos especiales en casa solo podrá de momento mantenerlos en su domicilio y dirigirse a la Mancomunidad para realizar consultas. Dicha entidad ha dispuesto cuatro vías de contacto a distancia: cualquier duda o pregunta sobre el servicio de un punto limpio se puede hacer a través de la página web, www.mcp.es, por correo electrónico a la dirección mcp@mcp.es, al teléfono 948 423 242 o, en cuarto lugar, accediendo a su sede electrónica y haciendo la gestión online en la página https://sedeelectronica.mcp.es/contenido/tramites.

Durante el tiempo que la Mancomunidad estime oportuno, el servicio de recogida de residuos voluminosos a domicilio que lleva a cabo Traperos de Emaús también permanecerá suspendido. Se seguirán atendiendo peticiones de recogida pero, eso sí, no se asignará por el momento una fecha para realizarlas. La recogida que realiza el Banco de Alimentos en establecimientos de alimentación también se suspendió el pasado 14 de marzo y de momento no hay fecha para la vuelta a la actividad.

Los puntos limpios son unas instalaciones que facilitan la recogida selectiva de los residuos domésticos especiales que se generan a diario en los hogares. No cualquier residuo, sino aquellos que por su naturaleza pueden suponer un problema para el medioambiente y exigen un tratamiento especial antes de poder reciclarlos. Por este motivo, no se pueden desechar de forma normal y depositarse en los contenedores de uso corriente. Algunos ejemplos son aquellos relacionados con el automóvil (aceites, anticongelantes, etc.), la pintura, aceite de freír, pilas, medicamentos, juguetes, ropa o electrodomésticos pequeños.

