El TAN anula la colocación de ikurriñas y lemas de apoyo a presos en las farolas de Villava

Actualizada 07/04/2020 a las 18:15

El Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) ha anulado la colocación de banderolas con la ikurriña, con símbolos no oficiales de Navarra y con el lema "prisioneros y fugitivos vascos a casa" en los soportes de las farolas de alumbrado público de Villava.



Así, da la razón al grupo municipal de Navarra Suma, que recurrió al TAN la "inactividad del Ayuntamiento para permitir la colocación de estas banderolas durante varios meses de 2019, a pesar de haberlo advertido y de haber requerido su retirada", según ha explicado Navarra Suma en una nota.

El tribunal declara contraria a derecho la inactividad municipal "al no proceder a retirar en un tiempo prudencial (una semana o diez días) las banderolas". En concreto, explica, "contraviene la ordenanza de limpieza viaria municipal".

Además, agrega, "al tratarse de banderolas con la enseña de la Comunidad Autónoma Vasca, la bandera no oficial de la Comunidad foral de Navarra y banderolas con el lema 'prisioneros y fugitivos vascos a casa', su exhibición en el mobiliario municipal vulnera el principio de neutralidad y objetividad que debe regir la actividad de las Administraciones Públicas consagrado en el artículo 103 de la Constitución Española y en el artículo 6.1 de la ley reguladora de Bases de Régimen Local".

Dicha ley, prosigue el TAN, dispone que los municipios deben prestar, en todo caso, el servicio de limpieza viaria, "incluido el servicio de limpieza del mobiliario y elementos municipales que pertenecen al municipio, como las farolas del alumbrado público y sus soportes".

En su resolución, el TAN señala que "el Ayuntamiento de Villava debió haber ejercitado su deber de vigilancia y procedido a la retirada de dichas banderolas en un tiempo prudencial, lo que no hizo".

El tribunal señala que solicitó informe al encargado de la brigada de obras del Ayuntamiento y la retirada de las banderolas, informe que se emitió el pasado 28 de febrero y en el que se reconoce que el 21 de octubre de 2019 se procedió a su retirada en cumplimiento de las instrucciones del TAN.