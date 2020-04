Un espacio virtual para las despedidas

05/04/2020 a las 06:00

Ahora que no hay forma de organizar despedidas ni funerales. En un estado de alarma en el que sólo tres personas, además del oficiante, pueden acompañar en los entierros, las tecnologías de la comunicación y las redes sociales pueden convertirse en un aliado para acompañar el duelo. Un duelo que, por otra parte, los expertos alertan que puede tener efectos “extraños” o “patológicos”. Así lo vio una de las médicos de familia del centro de Huarte, Maite Ayarra Elía. Con 33 años de servicio en el centro de la localidad, con años dedicada a paliativos y defensora del papel comunitario de su especialidad médica, planteó al Consistorio local la idea de ofrecer un espacio para las despedidas. Para que las familias comuniquen sus pérdidas. Y una ventana para recordarlos o enviar mensajes. Y en el Ayuntamiento, a través de la edil Isabel Etxeberria, recogieron la invitación y han abierto esa ventana en la página web municipal (www.huarte.es) Tres familias la habían empleado hasta ayer.



En Berrioplano también se ha presentado entre las medidas que va adoptando este consistorio compuesto ante la crisis.



Ayarra, de 62 años, cuenta que eligió Huarte como destino porque era el pueblo de su madre, nacida en casa “Aragontxo”, en la calle Portal. Una vacante cuando terminó la especialidad en “Virgen del Camino” le abrió el camino y en Huarte sigue y ha visto crecer a sus dos hijos. También su vinculación con la villa ha crecido. Son una unidad docente para médicos de familia. Personalmente fue una de las impulsoras del programa “De la pastilla a la zapatilla”, para aprovechar los recursos deportivos municipales como terapia médica. Desde hace semanas también espoleó la red para fabricar mascarillas y delantales en casa. Ahora son treinta las personas que trabajan en ella y que han elaborado elementos protectores para el personal que trabaja en la calle y en domicilios de Huarte. Cuando se cumplían once días del confinamiento por el estado de alarma, difundió un vídeo para animar a la población mayor a seguir quedándose en casa. Casi se convirtió en “viral”.



DUELOS "EXTRAÑOS"



La fórmula para las despedidas ha sido su tercera aportación en este proceso. “Mi idea es despedir como se merecen a nuestros seres queridos, sea cual sea la causa, y que los que seguimos aquí nos protejamos”, resume su propósito.



Ayarra hace hincapié en que los duelos de estos días son “extraños”. “Como comunidad no hemos conocido algo así y ya que no hay opción a despedidas sociales, se ofrece esta vía. Después de que no se permite acompañar en la enfermedad, en el empeoramiento ni en el fallecimiento, ni una despedida social, lógica por la situación, planteamos esta parcela y ha tenido buena respuesta. Como otras. Siempre digo que la atención primaria no es sólo medicina familiar, sino ofrecer orientación comunitaria”, resume.