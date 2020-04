EH Bildu de Villava rectifica a Navarra Suma sobre "su supuesta propuesta de aplazar impuestos"

Actualizada 03/04/2020 a las 17:18

El grupo municipal de EH Bildu en el Villava ha rectificado al grupo de Navarra Suma sobre su supuesta propuesta de aplazar impuestos.

Según afirma EH BIldu, "Navarra Suma no ha presentado ni registrado nada en el Ayuntamiento desde el comienzo de la crisis". Añade que "el Ayuntamiento no ha cobrado ni una sola tasa desde que comenzó la crisis sanitaria. Se ha empezado a comunicar a las personas usuarias la suspensión de tasas como, por ejemplo, en la escuela infantil Amalur, a quienes se les devuelve la mitad de marzo y no se les cobrará hasta que se restablezca el servicio".

También explica que "el 20 de febrero se giró el impuesto a vehículos de tracción motora, el llamado impuesto de circulación, con cobro a fecha de 23 de marzo, inicialmente el último día de plazo de pago voluntario. Hay más de 85.000 € pendientes de cobro".

Informa de que "todos los servicios sujetos a Tasas se van a dejar de cobrar, tal y como establece la Ley de haciendas locales. Por tanto la denuncia de NA+ está fuera de lugar".

EH Bildu concluye señalando que "el Ayuntamiento está volcado en la asistencia a las personas más necesitadas a través de asistencia directa a personas vulnerables y tramitando masivamente becas comedor y ayudas de emergencia. Este y otros muchos trabajos (limpieza y desinfección, policía municipal, obras urgentes, atención a la ciudadanía, ayuda a las familias con niños /as a través de Amalur, prevención de la violencia de género...) se hace gracias a los recursos que aporta la ciudadanía a través de sus impuestos. Esa es la verdadera solidaridad".