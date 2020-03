Jordi Larroch: “La fotografía es calma, ante todo”

22/03/2020 a las 06:00

¿Qué tal lleva el encierro con dos niños de 4 y 8 años?

Bien. No paramos de hacer e inventar cosas. Siempre tenemos cosas que hacer.

¿Cómo es su viaje de Barcelona a Pamplona y cómo llega a la fotografía?

Vine a Pamplona porque conocí a una chica. Lo dejé todo y me vine. Yo estudié música en Barcelona en el Taller de Musics. Hacía bolos y me tocó la época de Operación Triunfo. Hice muchos playbacks y programas de televisión.

¿Sí? ¿Fue músico de banda acompañan