Actualizada 17/03/2020 a las 14:20

El Ayuntamiento de Pamplona mantiene en funcionamiento el Servicio de Atención a Domicilio (SAD), todas las unidades de barrio, el Servicio Municipal de Atención a la Mujer (SMAM), el Comedor Municipal de Pamplona y el Centro de Atención a Personas sin Hogar. También están operativos los programas del Equipo de Incorporación Sociolaboral (EISOL), el Equipo de Atención a la Infancia en Dificultad Social (EAIA) y el Empleo Social. La información completa puede consultarse en www.pamplona.es/coronavirus, espacio habilitado por el Consistorio pamplonés para recoger toda la información municipal relativa a este tema.



Para la prestación del servicio, en todos los casos se tendrán en cuenta las medidas aprobadas tras declararse el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Así, se mantienen distancias mínimas entre personas, se prima la atención telefónica sobre la presencial y se refuerzan las medidas de higiene y limpieza con especial cuidado en la seguridad de la atención que presta el SAD. En los programas que conllevan visitas a domicilios, se mantienen únicamente las consideradas imprescindibles.



ATENCIÓN ESPECIAL EN EL SAD



En el caso del Servicio de Atención a Domicilio el objetivo es garantizar la continuidad de la prestación salvo en los casos en los que existe apoyo familiar y se puede prescindir en estos momentos en los que, por seguridad, se reduce la intensidad del servicio sin generar desprotección. Al resto de personas usuarias, que tienen dificultades para valerse por sí mismas para las actividades de la vida diaria, se les sigue atendiendo, de acuerdo a los horarios de sus rutinas habituales, para el cuidado personal e higiene, movilidad básica.



Se está evitando, en la medida de lo posible, la rotación de personal en un mismo domicilio y entre las personas usuarias se fomenta la higiene de manos y respiratoria; se recuerda la necesidad de permanecer en sus domicilios el mayor tiempo posible; ser refuerza la observación de la aparición de posibles síntomas y se realiza la limpieza y desinfección en el domicilio según los procedimientos habituales, con especial énfasis en las superficies más expuestas al contacto con las manos (picaportes, interruptores, pasamanos, lavabos, etc.). En el mismo sentido, se está prestando especial atención a las personas que viven solas o no tienen familias de apoyo, a las que se les hace seguimiento telefónico.



UNIDADES DE BARRIO ABIERTAS



Las trece unidades de barrio permanecen abiertas en sus horarios habituales de 8.30 a 14.30 horas. Como norma general se están reduciendo al máximo las citas de atención presencial, intentando que el conjunto de profesionales realice su labor de manera telefónica o por correo electrónico. Este criterio se mantiene para las citas ya establecidas y para quienes acuden en persona sin cita. Se deja la atención presencial para los casos imprescindibles que así lo considere el personal técnico, como los que puedan conllevar la pérdida de derechos o prestaciones de rentas garantizadas, emergencias de primera necesidad (vivienda, manutención, corte suministro), etc.



En las citas para solicitudes y renovaciones de prestaciones, de manera excepcional por las circunstancias, el documento lo rellena el personal municipal sin necesidad de que acuda la persona usuaria para la firma con el fin de evitar al máximo la afluencia de gente. Las unidades de barrio se encuentran en Buztintxuir, Casco Antiguo, Txantrea, Etxabakoitz, Ensanche, Ermitagaña, Iturrama, Lezkaiur, Mendillorri, Milagrosa, Rochapea, San Jorge y San Juan.



ATENCIÓN A LAS MUJERES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO



El Servicio de Atención a la Mujer (SMAM) está ubicado en la avenida de Marcelo Celayeta 51, (edificio Carbonilla) y mantiene horarios y criterios de atención telefónica y presencial similares a los de las unidades de barrio. Su labor se centra en la atención de las mujeres de Pamplona que se encuentran, por ejemplo, en situaciones de violencia de género o riesgo de sufrirla o en rupturas de relaciones de pareja con alto grado de conflictividad. Les ofrece asesoramiento jurídico e intervención social y psicológica.



Para atender a menores de 18 años en situación de desprotección moderada y a sus familias se mantiene operativo el Equipo de Atención a la Infancia en Dificultad Social (EAIA), al que se accede a través de las unidades de barrio. Otros servicios en funcionamiento son el Equipo de Incorporación Sociolaboral (EISOL), que trabaja con personas derivadas de otros programas muncipales, o el Empleo Social, cuyas personas trabajadoras de los tajos están realizando en estos momentos su labor como es habitual.



Centro Atención a Personas sin Hogar lleno y Comedor Municipal con horario habitual



El Centro de Atención a Personas sin Hogar ubicado en Trinitarios tiene completas ahora mismo todas sus plazas. Ofrece normalmente 25 plazas para personas empadronadas y otras 25 para personas itinerantes. El Ayuntamiento, dadas las circunstancias y en coordinación con centros de atención de personas sin hogar de las ciudades vecinas, ha acordado prolongar la estancia de las personas actualmente usuarias del servicio por el tiempo que sea necesario evitando la entrada de nuevos usuarios para garantizar la seguridad.



Por último, el Comedor Municipal de Pamplona mantiene su horario de funcionamiento habitual de lunes a domingo de 11.30 a 16 y de 18.15 a 21.15 horas. A él pueden acceder las personas que cuentan con autorización concedida por las unidades de barrio o por personal técnico de alta exclusión. En casos de urgencia puede ser derivadas desde Policía Municipal o el Centro de Atención a Personas sin Hogar.



Para atender todos los servicios, el personal municipal está organizado de acuerdo a la resolución aprobada en el Ayuntamiento de Pamplona. En este sentido, responsables municipales del Área de Servicios Sociales han agradecido la disponibilidad de los profesionales para garantizar la cobertura de las necesidades de la población más vulnerables que, en estos momentos, se considera puede ser especialmente crítica.



