Pamplona adecuará la educación en euskera a la realidad social

Actualizada 06/03/2020 a las 07:50

Con la presencia en la bancada del público de más de una docena de padres y madres con bebés, es decir, la edad que compete educativamente a las escuelas infantiles, el Ayuntamiento de Pamplona instó el jueves al “consenso de por parte de todos los grupos políticos a adecuar la oferta lingüística a la demanda de las familias con hijos e hijas de 0 y 3 años”. La declaración, presentada por el grupo municipal de EH Bildu en seis puntos, se sometió a tres votaciones. Solo una de ellas -que agrupaba cuatro de los seis puntos de la declaración- salió adelante con los votos en contra de Navarra Suma y a favor del resto de grupos.



El euskera fue uno de los temas nucleares en el pleno celebrado el jueves. Cuando iba a someterse a debate el punto 16, accedieron al salón de plenos el grupo de padres con los bebés, que desde media tarde aguardaban en el vestíbulo de la Casa Consitorial. Uno de los padres, Iñigo Ochoa Fernández, en representación de los padres de la escuela Goiz Eder de la Rochapea -que imparte en euskera- aseguró desde el micrófono del público que “los niños con 2 años entienden las dos lenguas propias de esta ciudad” y se quejó por que el año que viene solo se ofertarán 20 plazas en euskera para lactantes. Durante la intervención del concejal de Educación de NA+, Fernando Sesma, Ochoa le llamó “sinvergüenza”, lo que propició la advertencia del alcalde Enrique Maya. “Usted no tiene derecho a llamar sinvergüenza a nadie”, le replicó con el aviso de que si se producían dos más, le tendría que expulsar del salón de plenos.



Sesma defendió la actuación del gobierno municipal de acuerdo a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que revocó el cambio de modelo lingüístico en 2016 en dos escuelas que previamente impartían en castellano. “Es increíble que en la calle se hable de reestructuración de la oferta cuando es el cumplimiento de la sentencia”, insitió en varias ocasiones.



No obstante la declaración aprobada el jueves en el pleno “denuncia la actitud del señor Sesma, que no ha aceptado reunirse ni con las familias afectadas ni con las trabajadoras faltando a la transparencia y tratando con desprecio” a los grupos de la oposición. Y conforme se desarrollaba el debate, afloraba casi constantemente la encuesta encargada por el gobierno municipal a Mercatec y que pretende radiografiar la realidad sociolingüística de la capital navarra. Los grupos de la oposición se quejaron reiteradamente de que el Gobierno no haya facilitado información alguna sobre este estudio y que justificó porque pondría en riesgo “la fiabilidad del estudio” o “derivar en la manipulación de la encuesta”.



Te puede interesar