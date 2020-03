Controversia en Zizur por la rehabilitación de la urbanización Santa Cruz

01/03/2020 a las 06:00

La rehabilitación de la urbanización Santa Cruz, en Zizur Mayor, es una de las grandes obras que tanto Gobierno de Navarra como la administración local llevan meses sacando a la palestra. Ahora que el camino está prácticamente a punto de concluir, los vecinos no lo tienen tan claro.

El proyecto contempla la mejora del aislamiento térmico y acústico para que los viejos inmuebles de los años 70 puedan tener una segunda oportunidad y sus inquilinos la posibilidad de reducir facturas. Sin embargo, el perfil de buena parte de los residentes en la zona no es boyante ni mucho menos. Como explican los propios vecinos, se trata de personas con rentas bajas, cobrando la pensión mínima o simplemente gente mayor viuda. “No podemos acometer la inversión que nos piden”, explican preocupados.



El Pleno aprobó a finales de enero la ordenanza de ayudas a la rehabilitación, que son de dos tipos, unas generales y otras extraordinarias para situaciones de vulnerabilidad económica. Estas últimas son de hasta 5.000 euros, según el nivel de renta. Esta cuantía, aunque es bienvenida por los vecinos, no es suficiente. Menos aún cuando las obras de rehabilitación de la urbanización Santa Cruz están estimadas entre 12.000 y 18.000 euros, según el tamaño de la vivienda.



Así las cosas, existen casi tantas posturas como vecinos en las distintas comunidades de propietarios. Por un lado, están quienes no quieren saber nada de las obras. Son sobre todo los vecinos de los bloques B, que están mejor orientados. “Nosotros solamente pedimos que quiten el amianto de los tendederos y los tejados”, cuentan varios de los afectados. De este modo, prosiguen, las personas mayores, asmáticos e incluso bebés no tendrían que enfrentarse a meses de intervenciones, ruidos y polvo. “Del primero al octavo no hay nadie que tenga humedades, ni tampoco filtraciones”, insisten desde uno de los portales. “El ladrillo caravista que tenemos es perfecto. No necesita añadidos”, continúan.



PASO A PASO



Por otro lado, hay quienes están de acuerdo con las obras, pero ven complicado conseguir la cuantía demandada. Se trata de los bloques A. De ahí que pidan al consistorio que amplíe las ayudas para poder acometer la rehabilitación y mejorar así la calidad de vida en su vivienda. Son estos quienes también son conscientes de que los pasos deben darse con cautela.



“No vale correr, sino ser prácticos”, cuentan, mientras son conscientes de que el edificio, de 43 años, necesita de un informe que determine daños y requerimientos. “Si hay que quitar las barreras arquitectónicas, tenemos que pelear por que haya más ayudas”, sostienen los inquilinos. Además de poner sobre la mesa los problemas añadidos de frío de quienes viven en casas con orientación norte (bloques A). De hecho, ya hay dos edificios que están rehabilitados. “Los problemas son reales, sí, pero también distintos según cada situación”, cuentan. De ahí la importancia del consenso.



No hay que olvidar que Nasuvinsa y el Ayuntamiento de Zizur llevan desde junio reuniéndose periódicamente con los afectados para tratar de acercar posturas. La última, el miércoles por la tarde. Ahora bien, al final, será cada bloque a nivel particular el que tendrá que decidir si forma parte del proyecto de rehabilitación o no.



El alcalde, Jon Gondán (Geroa Bai), asegura que sumadas las ayudas previstas por el Ayuntamiento, el Gobierno de Navarra y el Estado a través del IDAE se subvenciona aproximadamente el 50% del coste de las obras.