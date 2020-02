Zizur propone que las consultas populares duren una semana

26/02/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Zizur Mayor tiene ya cierta experiencia en la organización de consultas populares, todas relacionadas con las fiestas patronales. El equipo de gobierno (Geroa Bai, EH Bildu y AS Zizur) pretende modificar la ordenanza para ganar en claridad, seguridad y participación. Si el texto sale adelante, el municipio no podrá celebrar otra consulta sobre las vaquillas en las fiestas hasta noviembre de 2022.



El borrador de ordenanza presentado establece que la votación tendrá una duración de una semana. De lunes a viernes se podrá votar en el Ayuntamiento y en el servicio social de base en horario de atención al público. Además, el jueves y viernes a la tarde y el domingo por la mañana se podrá votar en tres centros electorales en el Casco Antiguo, la urbanización Zizur y en Ardoi. Asimismo, se permitirá votar de forma telemática. Por contra, no estará contemplado el voto por correo. Un censo único online impedirá que una misma persona pueda votar dos veces.



Zizur Mayor ha celebrado hasta el momento tres consultas. La primera, en marzo de 2017, planteó un cambio de fechas de las fiestas. No salió adelante porque no se llegó al 15% de participación estipulado. En 2018 los zizurtarras fueron convocados a las urnas para decidir la presencia de las vaquillas en el programa de fiestas. La primera consulta fue convocada por el consistorio y se realizó por vía telemática. La segunda por iniciativa ciudadana tras la presentación de 1.494 firmas y se realizó con urnas un domingo. En marzo se decidió quitar las vaquillas y en noviembre, las reses volvieron al programa.



“Después de las diferentes consultas, se ha visto la necesidad de regular todo mejor. En definitiva, no dejar todo tan abierto, mejorar en transparencia y facilitar la participación”, explica el alcalde, Jon Gondán (Geroa Bai). Así, se propone un único censo electoral de empadronados mayores de 16 años. Para que el resultado sea válido, deberá participar al menos el 10% de las personas con derecho a voto. Actualmente, la participación exigida depende de “la naturaleza y el interés del tema”.



La normativa actual no permite volver convocar dos consultas sobre el mismo tema dentro de la misma legislatura. El borrador plantea que deban pasar 4 años. Por tanto, hasta noviembre de 2022 no podría volver a preguntarse a los zizurtarras sobre las vaquillas. Para solicitar la consulta se exige la firma del 8% de los empadronados.



La ordenanza de participación también regulará los presupuestos participativos. Se plantea que el Pleno, antes del 30 de junio, apruebe las normas de procedimiento y qué gastos o inversiones pueden someterse a votación y con qué cuantía. El destino de parte de los recursos del ayuntamiento se decidirán en una votación popular que se celebrará de lunes a domingo en noviembre siguiendo las normas de las consultas populares.



Hasta el 9 de marzo el borrador está en exposición pública para sugerencias ciudadanas.

Etiquetas Pedro Gómez

Selección DN+