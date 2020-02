El parking nocturno a 1 euro para el Casco Viejo y Ensanche, en marzo

21/02/2020 a las 06:00

Los vecinos del Casco Antiguo y del Ensanche con tarjeta de residente podrán aparcar a partir del 1 de marzo por la noche en el parking del Baluarte y el de la plaza Blanca de Navarra por un euro. Un problema con el sistema informático ha retrasado la implantación de esta medida que pretende paliar las dificultades de aparcamiento del centro.

El Ayuntamiento de Pamplona va a enviar la próxima semana una carta a todos los titulares de tarjeta de residente del sector 1 y 2 para informarles de esta medida y cómo pueden beneficiarse de ella. Para ello es necesario tener la aplicación Telpark, que puede descargarse de forma gratuita en el móvil. Los que ya utilicen esta app deberán darse de alta en este servicio. En el menú principal deben pulsar en 'Aparcamientos' y después en la pestaña 'Acceso con matrícula'. Allí debe introducir la matrícula del vehículo que tiene adjudicada la tarjeta ORA. Hay que tener activada la pestaña 'Entrada automática' para que la barrera se abra automáticamente al acceder al parking y también para salir. Por tanto, el usuario no debe obtener tique ni posteriormente pagar en el cajero del aparcamiento.

Los que no tengan instalada la aplicación de Telpark en el móvil, primero deben descargarla, después darse de alta y crear una cuenta, en la propia app o en la página web. Deben elegir un sistema de pago (tarjeta o PayPal) e introducir la matrícula del vehículo. Después ya pueden darse de alta en el servicio de aparcamiento nocturno.

La propia aplicación de Telpark carga el euro por día en la cuenta del usuario, tal como ocurre en la zona azul. Los residentes interesados deben acceder a estos aparcamientos a partir de las 21:00 horas y abandonarlo a las 9:00 horas. El euro se cobra independientemente del tiempo que el vehículo esté aparcado por la noche.

Si se entra antes de las 21.00 horas o se abandona más tarde de las 9:00 horas, al usuario se le aplicarán las tarifas normales fuera del horario bonificado. Los 15 primeros minutos de estancia tienen un coste de 0,70 euros en Baluarte y 0,80 céntimos en Blanca de Navarra. A partir del minuto 16 son más económicas. Los residentes que deseen más información, pueden acudir a las oficinas del área de Seguridad Ciudadana en la calle Monasterio de Irache.

El aparcamiento subterráneo de Baluarte cuenta con 900 plazas mientras que el de Blanca de Navarra tiene 277 plazas. Ambos están gestionados por la empresa Empark. Esta es una de las medidas que el Ayuntamiento anunció después de ponerse en funcionamiento el pasado 20 de enero la zona azul en la Rochapea. El aparcamiento de los Corralillos y el del paseo Anelier se convirtieron hace un mes en zona naranja. Un buen número de vecinos del centro que habitualmente aparcaban en ambas zonas optó por sacarse la tarjeta de residente para poder aparcar en la Runa, pero esta zona se quedó pequeña.

Desde el pasado día 4, los residentes del sector 1 (Casco Viejo) pueden aparcar en el paseo Anelier. Esta explanada cuenta con 310 plazas y tras implantarse la zona naranja su ocupación bajó por debajo del 20%.

Otra de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento es la ampliación del aparcamiento gratuito de Trinitarios. Este parking contaba con 170 plazas y ahora su capacidad se ha triplicado hasta las 500 plazas. Al acceder a este aparcamiento, una máquina expende un tique de dos viajes para utilizar gratis la Villavesa y su subir al centro.

Ante la falta de aparcamiento que sufren cada día los vecinos del Casco Antiguo como los de los Ensanches, el Ayuntamiento ha propuesto una iniciativa para que los residentes puedan disponer de las plazas de los parking de Blanca de Navarra y Baluarte.

La prueba piloto, que se extenderá hasta el mes de junio, ha sido todo un alivio para algunos de los vecinos de la zona. “Me parece estupendo que los vecinos tengan la opción de poder dejar el coche por la noche en el parking de Baluarte y de Blanca de Navarra. Sobre todo para la gente residente de la zona a la que le es imposible aparcar, porque así puede aprovecharse de esta nueva iniciativa. Creo que es una opción muy buena y asequible”, explicaba Juan Yera.

Los residentes podrán aparcar sus vehículos de 21 horas a nueve de la mañana, siempre que tengan tarjeta residente se den de alta en la aplicación Telpark para disfrutar de este servicio.

Otro vecino que también mostró su aprobación fue Juan Carlos Peralta: “Me parece bien que se pueda aparcar por la noche tranquilamente, aunque sea por tan solo un euro, porque de normal es imposible encontrar un hueco”.

Asimismo, Edurne Lara, una joven que acababa de aparcar su coche, añadió: “Me parece útil porque al final estamos pagando una plaza de residente y casi nunca hay sitios”.

Para Carlos Guinea no poder encontrar aparcamiento es un gran problema porque “no puede venir nadie a vernos”. “Me parece muy bien la nueva propuesta porque aunque hayan pintado zona de residentes es imposible aparcar. Creo que la zona verde no ha solucionado nada. Debería ser zona residentes rotatoria durante el día porque eso ayudaría. Y de cara a los turistas, la imagen que se da de Pamplona es malísima porque fomentamos el Casco Viejo como zona turística pero es imposible aparcar para el que viene”, terminó diciendo Guinea.

Pero la propuesta no he gustado a todos por igual. Un vecino que no quiso facilitar su nombre señalo que “ésta iniciativa no está muy bien pensada porque a los vecinos nos limita muchísimo. El horario, de nueve de la noche a nueve de la mañana, te obliga mucho porque si no quieres que te cobren tarifa normal a partir de esa hora tienes que levantarte, sea sábado o domingo, a sacar el coche del aparcamiento y eso es un engorro. Deberían haber establecido un horario algo más flexible porque buscar luego aparcamiento por la mañana en la calle es imposible y más en fines de semana”.

Natalia Iñigo, una residente del Ensanche que salió a pasear a su perro, también se mostró en desacuerdo: “Creo que para la gente como nosotros, que somos residentes, y que pagamos ya al año un tanto por obtener la tarjeta, no nos hace ninguna gracia”.

