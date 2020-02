Aprobada la subasta pública para enajenar parcelas en Lezkairu, Sadar y Etxabakoitz

Actualizada 18/02/2020 a las 16:22

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria de una subasta pública para enajenar seis participaciones municipales en parcelas de Lezkairu, Sadar y Etxabakoitz, de las cuales sólo una de uso terciario es del 100 %. Esta subasta no ha incluido tres parcelas residenciales completas de propiedad municipal previstas inicialmente, tal y como se indicó en el Consejo de Gerencia de Urbanismo celebrado la semana pasada. En concreto, no se han contemplado en la subasta una parcela del Sadar, otra de Etxabakoitz y una tercera en San Jorge. Tras estos cambios, el precio inicial de la subasta valorado en 5.544.971 euros ha pasado a ser de 2.343.272 euros. En este importe no está incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido que será repercutido a las personas adjudicatarias de la subasta.

Estas parcelas son propiedad del Ayuntamiento de Pamplona tras los desarrollos urbanísticos llevados a cabo en los últimos años. Estos bienes en algunos casos tienen naturaleza patrimonial, otros son patrimonio municipal de suelo y el resto procede de excesos de aprovechamiento.

De las seis parcelas que saldrán a subasta, el Ayuntamiento asumirá, en caso de ser enajenadas, la liquidación de los gastos de urbanización. El precio de salida corresponde a valoraciones técnicas realizadas por los servicios técnicos municipales o encargadas por la Gerencia de Urbanismo a profesionales externos. Se procederá a la licitación individualizada de cada uno de los lotes por lo que las licitadoras deberán presentar ofertas económicas de forma individualizada en tantos sobres como lotes a los que deseen concurrir. El procedimiento de celebración de la subasta será de “a pliego cerrado”, adjudicándose al mejor postor, pudiendo quedar desierta la subasta si las pujas no superen la cuantía mínima señalada. La postura resultante de la adjudicación provisional podrá ser mejorada con el aumento de la sexta parte como mínimo.

