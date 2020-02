Afectados por un fondo buitre en la Rochapea: “Nunca se nos dijo que nuestras casas pasarían al libre mercado”

Actualizada 15/02/2020 a las 22:14

Mirada sincera, cien por cien inocente. A sus 5 años, Lucía, con un comportamiento ejemplar, observa en silencio la grabadora de la periodista. Es sábado por la mañana y con el pijama puesto escucha las palabras de su madre, las mismas que narran la historia de cualquier familia, con el agravante de que se enfrentan a una situación a la que nadie querría llegar.

Los Rubio Felgar, integrado por Rosa (30 años), Santiago (36), Lucía (5) y Adrián (2), son solo una de las más de 400 familias que se encuentran a día de hoy con la espada de Damocles sobre la cabeza a la espera de que el fondo buitre que adquirió sus viviendas de alquiler social (Testa Residencial) y Gobierno de Navarra lleguen a un acuerdo. Un pacto que les permita seguir viviendo en sus casas y no les obligue a abandonar su hogar por no poder hacer frente a los precios que exige el libre mercado.

Afincados en Marcelo Celayeta desde hace 5 años, Rosa no tiene problema en relatar su situación. ‘Embarazados’ de su primera hija, la pareja se trasladó al barrio de la Rochapea después de que las humedades de su anterior piso (en Ezkaba) fueran el detonante definitivo. Tras 5 meses en una lista de espera, les llegó el turno. “Cáritas nos avaló y a través de la trabajadora social nos metimos en el piso”, recuerda la pamplonesa. Poco a poco, fueron devolviendo el dinero adelantado. “Cuando empezamos, recibíamos una ayuda del 75%”, explica esta activista de la PAH.

PERSEVERANCIA

Dado que la ley obliga a que cada año quienes reciben subvención vuelvan a presentar los papeles fiscales, hoy es el día en el que Rosa paga 430 euros por su casa, incluidos los 68 por gastos de comunidad. “La ayuda ahora es del 25%”, indica. Por eso, la exigencia de Testa Residencial de alquileres de 800 euros es inasumible. Incluso si el tope se fija en 650 euros, muchos no podrían pagar.

Así las cosas, los afectados echan en falta la notificación del grupo inversor y del Gobierno de Navarra. “Nadie nos dijo nada en ningún momento. Ni siquiera en junio, que era el plazo en el que vencía mi contrato”, suspira Rosa. Fue, de hecho, a través de cartas a vecinos y conocidos como se enteraron de que las ayudas habían llegado a su fin. “La primera reunión de la comunidad fue un mazazo”.

Sin embargo, desde aquel primer ‘golpe’, los vecinos no han dejado de pelear. De hecho, en menos de 10 minutos, un simple mensaje de whastapp sirvió el sábado para que una veintena de afectados no tuviera inconveniente en salir en la foto que acompaña a estas líneas para reivindicar justicia. “Estamos unidos y es cosa de todos”, demuestran, sacando adelante una pelea que no tienen intención de abandonar.

Selección DN+