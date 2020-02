NA+ denuncia que “el rodillo del PSN” impedirá la pavimentación de las calles de Beriáin

Actualizada 13/02/2020 a las 18:03

El grupo municipal de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Beriáin ha denunciado que “el rodillo del PSN y el resto de los partidos que sustentan al Gobierno de Navarra en el debate de los Presupuestos de Navarra impedirá la necesaria pavimentación de las calles de Beriáin”.



Navarra Suma ha recordado que presentó una enmienda a los Presupuestos por valor de 400.000 euros para “acometer la renovación de las calles más deterioradas de Beriáin, algo que es imprescindible no solo para mejorar la comodidad de los vecinos, sino para evitar molestias, posibles accidentes y responsabilidades”.



Sin embargo, señalan, “fruto del acuerdo presupuestario con Bildu, todas las iniciativas de Navarra Suma, se consideren necesarias o no, están siendo rechazadas en la Comisión de Economía y Hacienda que estos días debate los Presupuestos de Navarra”.



Para NA+, “no puede ser que los vecinos de la localidad de Beriáin se vean perjudicados por la obligación de obediencia a Bildu, plasmada en un acuerdo de compromiso presupuestario con el Gobierno de Navarra que encabeza el Partido Socialista de Navarra”.



“El problema no es ya solo que los socialistas se nieguen a hablar con Navarra Suma, es que ni tan siquiera escuchan a los ciudadanos que, desde hace años, vienen reclamando la mejora de la pavimentación de las calles de Beriain”, destacan.



Desde Navarra Suma explican que “el Ayuntamiento de Beriáin no puede hacer frente al gasto que supondría adecuar las calles de la localidad a las necesidades de sus vecinos”.



Por ese motivo, han presentado dicha enmienda a los Presupuestos de Navarra por valor de 400.000 euros. “Con esa cantidad podríamos pavimentar en torno a 1.000 metros de calle, lo que mejoraría notablemente las condiciones de los vecinos de Beriáin”, apuntan.



Y concluyen que, “sin embargo, gracias al voto de los parlamentarios socialistas, los vecinos tendrán que esperar a que este equipo de Gobierno municipal afronte las necesidades de la localidad y tenga que posponer unas obras tan necesarias para Beriáin”.

