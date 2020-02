En 2019 se produjeron 30.335.107 m3 de agua, un 2,60% más que en 2018

Actualizada 10/02/2020 a las 10:40

La producción de agua en el periodo ha sido 30.335.107 m3 (962 l/s) un 2,60% más que 2018 y un 1,34% más que la media de los últimos cinco años. Destaca la alta producción entre finales de junio y primeros de julio, con un máximo de 1.520 l/s el día 25 de julio, frente al mínimo anual registrado el 22 de abril (642 l/s).



La procedencia del agua ha sido de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Eguillor (manantial de Arteta) con un 51,3%, seguida por la ETAP de Urtasun (embalse de Eugi) con el 37,5% y finalmente la ETAP de Tiebas (canal de Navarra) con un 11,2%. Aunque solo ha funcionado 115 días (de junio a octubre), la planta de Tiebas ha suministrado más del 25% de las necesidades comarcales.



MÍNIMAS INCIDENCIAS SANITARIAS



Un año más el coeficiente de agua no registrada fue bajo (9,57%), muy similar al del año anterior, en situación de mínimos técnicos. La política de búsqueda y reparación de fugas en continuo con la incorporación de nuevas tecnologías para la detección de fugas son los principales factores que hacen posible este buen dato.



Las incidencias de calidad no han sido destacables reseñando las acciones realizadas en el marco del Plan Sanitario del Agua tendentes a minimizar los riesgos sanitarios en la red de abastecimiento. Destaca la actividad del laboratorio de calidad de abastecimiento de Egillor por el volumen de muestras analizadas (5.313) y los parámetros determinados (71.309).



EUGI, OLABE, OLAIZ, ENDÉRIZ Y EUSA



En el marco del Plan de Infraestructuras Locales del Gobierno de Navarra se han incorporado al abastecimiento comarcal las siguientes localidades de municipios ya integrados en la Mancomunidad: Eugi (Esteribar), Olabe-Olaiz-Endériz (Olaibar) y Eusa (Ezcabarte).



Por otra parte, el abastecimiento a Ostiz y a diferentes abonados de Anue desde los manantiales de Lanz está en trámite de transferencia a la Mancomunidad de Ultzanueta.



LA EDAR ARAZURI, EXPORTADORA DE ENERGÍAS RENOVABLES



En cuanto a las aguas residuales en la EDAR de Arazuri fue depurado un volumen de 37.593.129 m3 (1.191 l/s), con una carga media de 656.250 habitantes equivalentes, una magnitud de referencia que orienta sobre el nivel de depuración que se va a tratar en la semana con mayor carga del año y que incluye población, empresas, etc.



Los caudales tratados oscilan en función de las lluvias registradas; así, el máximo tratado se registró el 2 de febrero con 3.947 l/s y el mínimo el 25 de agosto, con 728 l/s.



Los rendimientos de depuración han sido muy satisfactorios, todos ellos acordes a los términos establecidos por la Confederación Hidrográfica del Ebro en la nueva autorización tramitada a lo largo de 2019, válida hasta 2024.



A partir de la carga orgánica eliminada en la EDAR se obtuvieron 5.810.915 m3 de biogás, un 15,49% superior a la media de los últimos cinco años, que permitieron producir energía eléctrica. Esta energía, de origen renovable, ha supuesto un 103,9% del consumo de la planta.



Cabe destacar que 2019 ha sido el primer año en la vida de la EDAR en el que la energía producida ha sido superior a la energía consumida en el proceso.



INTENSA LABOR DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE ARAZURI



A lo largo de 2019 el laboratorio de saneamiento ha analizado 11.039 muestras, con 104.852 parámetros, de los cuales el 46,3% se han realizado para NILSA en el marco de los sistemas de depuración del resto de Navarra.



En la labor del laboratorio de Arazuri destacan el control del sistema de pequeñas depuradoras locales (119) y el control de vertidos de las industrias de la Comarca de Pamplona.



RECICLAJE AGRÍCOLA DE LOS LODOS PRODUCIDOS



En el proceso de depuración se generaron 41.294 toneladas de lodos (un 2% más que en 2018), de las cuales fueron recicladas en la agricultura 32.235 toneladas mientras que el resto, 9.059 toneladas, fueron compostadas con los restos verdes recepcionados en la depuradora.



Los lodos destinados al campo, preferentemente a la Zona Media de Navarra, destacan por sus altos contenidos en materia orgánica (superior al 65%) y fertilizantes (nitrógeno y fósforo). Las aplicaciones se han realizado de acuerdo a las recomendaciones agronómicas obtenidas a partir de los ensayos que realiza la empresa pública del Gobierno de Navarra INTIA en la parcela experimental de Arazuri desde hace más de 25 años.



AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES DEL PARQUE FLUVIAL



En lo relativo al Parque Fluvial de la Comarca, cabe señalar que en 2019 han concluido las obras de restauración del meandro de Areatzea en los municipios de Huarte y Valle de Egüés (Olaz) en la margen izquierda del río Arga. Este área revegetada y recuperada como espacio ripario supone la incorporación al Parque Fluvial de 50.000 m2 de espacios naturales.



Asimismo destaca la instalación de alumbrado, 23 nuevas luminarias y 575 metros de canalización eléctrica, en el señorío de Eulza en el municipio de Barañain, y las plantaciones realizadas en Burlada (parque de la Nogalera), Olloki, Arre y Arazuri.



Por último, cabe recordar la avenida de los ríos Ulzama y Arga del día 13 de diciembre que tuvo una incidencia significativa sobre diferentes elementos del parque: vallas, mobiliario, etc.

Etiquetas Mancomunidad

Selección DN+