Siembra masiva de bellotas en el monte Ezkaba

09/02/2020 a las 06:00

El monte Ezkaba-San Cristóbal se llenó este sábado de chalecos amarillos. Más de 300 voluntarios navarros subieron las faldas de la montaña, en familia y con la azada en mano, con el fin de sembrar cerca de 4.600 bellotas de roble y encina para regenerar las masas forestales municipales.

La jornada de reforestación, que comenzó a las 10:30h de la mañana, fue impulsada por el Ayuntamiento junto al colectivo organizador Basoberri y en la que colaboró la Asociación Navarra + Voluntaria y Nafarroa Orotan Lagun.

El objetivo de la siembra de bellotas trata de concienciar sobre “la importancia de los ecosistemas forestales cercanos y por sus valores de biodiversidad, ocio y absorción de contaminantes y gases efecto invernadero”. Así lo explicaba Mikel Baztán Carrera, miembro del colectivo Basoberri, al grupo de voluntarios.

Un trabajo solidario y en equipo que tuvo una gran respuesta por parte de los voluntarios y que la mayoría calificó como una “experiencia enriquecedora, bonita e ideal para participar en familia”.

Entre todos y con la ayuda esencial de los más peques de la casa sembraron cerca de 4.600 bellotas. Una cifra que duplicó las expectativas de los organizadores. “En torno a 2.000 bellotas esperamos sembrar. La participación está siendo una gran maravilla porque somos un grupito poco estructurado pero con muchas ganas de hacer cosas. En ese sentido, que venga tanta gente a una convocatoria así genera mucha ilusión. Sobre todo, porque demuestra que cada vez hay más sensibilidad por éstos temas y que estamos entrando entendiendo que es muy importante cuidar nuestro entorno”, señaló emocionado Mikel Baztán.



40 AÑOS SEMBRANDO

Uno de los más veteranos del grupo que participó en la jornada de este sábado fue Juan del Barrio. Este navarro, que lleva más de cuarenta años sembrando bellotas por cuenta propia, comentó que hay sitios cantidad de sitios de Navarra donde no se ve ningún árbol. “Es importante hacer esta labor, sobre todo en este momento de crisis climática agudizada dónde el árbol cobra un papel fundamental. Es el único que, de alguna manera, puede ayudar filtrar los gases de efecto invernadero”.

Asimismo, continuó explicando que a lo largo de su vida Juan del Barrio ha sembrado más de 50.000 bellotas y ha plantado cerca de 5.000 semillas ya germinadas. “Me he quedado sin azadas porque las he dejado a la gente por ahí, ¡ha venido demasiada gente! Esta muy bien saber esta respuesta para otros años porque con tantos voluntarios se puede hacer una labor impresionante”, terminó diciendo Juan del Barrio.

Otra de las veteranas del grupo fue Carmentxu Senosiain que llevaba una herramienta que su hermano fabricó exclusivamente para la siembra de bellotas. “Me animé a sembrar cuando mi hermana trajo, un día, una cesta llena de bellotas para los cerdos y yo me imaginaba un monte en esas semillas tan bonitas. Y me fui aficionando poco a poco. Pienso que tenemos la obligación de ayudar a la naturaleza”.

“Mi hermano me hizo esta herramienta estupenda porque antes utilizaba el afilador de los cuchillos y desde el 2014 hasta ahora he sembrado 8.000 bellotas. Intento no ir a ver los que ya he sembrado porque me entra la morriña que no haya germinado pero si de todos esos que he sembrado salen únicamente un 5% me da una gran alegría enorme. Hoy he traído una 1.100 bellotas que recolecté”.

Esta iniciativa, 'La gran bellotada', se lleva a cabo a nivel nacional, con el objetivo de sembrar 25 millones de bellotas en toda la Península Ibérica y, de esta manera, contribuir a frenar la desertificación.

Etiquetas Medio Ambiente

