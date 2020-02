Estos son los cortes de tráfico para este miércoles

La Policía Municipal de Pamplona avisa que durante la jornada de este miércoles, 5 de febrero, están previstas alteraciones de tráfico por ocupación de calzada en las calles Tajonar, Amaya, Nueva y travesía Pico de Ori.

Buenos días Pamplona!

Hoy #miércoles tenemos las siguientes alteraciones al #tráficopna:



✅ C/ Tajonar

✅ C/ Amaya

✅ C/ Nueva

✅ Travesía Pico de Ori



▶ https://t.co/qN2kGnZirKhttps://t.co/BXQQhtqBu1