No a la Caza muestra en Pamplona su rechazo a la actividad cinegética

Actualizada 02/02/2020 a las 13:16

Miembros de la plataforma No a la Caza se han concentrado este domingo en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona en contra de la actividad cinegética y del maltrato y matanza de galgos, podencos y otras razas de perros.



Los participantes en este acto de protesta, muchos de los cuales estaban acompañados por sus perros, han mostrado pancartas con los lemas "No a la caza con galgos y otras razas", "Violencia no es respeto" y "Sienten, ¡respétalos!".



También han portado carteles con fotos de trofeos de caza y frases como "Esto es crueldad", "Esto es un abuso", "Esto es sadismo" y "Esto es violencia" y han coreado consignas como "Caza no es deporte, es asesinato", "Maltrato animal, al código penal" o "Con el sufrimiento, yo no me divierto".



En la concentración se ha leído un manifiesto en el que se afirma que los animales "son parte de este planeta, no tenemos el derecho a arrebatarles la vida, ni de utilizarlos de herramienta, abandonarlos y asesinarlos a nuestro antojo".



El balance anual de la caza en España, se destaca en el manifiesto, es de 30 millones de animales muertos y 300 millones de cartuchos disparados que se dejan en los montes, lo que supone el vertido de unas 5.000 toneladas de plomo, un metal altamente contaminante que provoca la muerte de miles de aves acuáticas.



Además, se denuncia que más del 40% de los animales que sufren maltrato o abandono son perros de caza.



La plataforma No a la Caza subraya en el escrito que "el rechazo social a estas actividades no para de crecer" y "cada vez somos más los que repudiamos todo lo que esto representa".



"Por eso hoy estamos aquí, para gritar bien fuerte que esto tiene que acabar, ya vale de impunidad. Ya basta que desde las administraciones e instituciones esta práctica se siga permitiendo", concluye el manifiesto.



