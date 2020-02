El Palacio del Condestable acoge un curso de economía para no economistas

Actualizada 02/02/2020 a las 11:10

El Palacio del Condestable de Pamplona acoge desde este lunes y hasta el 28 de febrero el "IV Curso de Economía para No Economistas. Cómo funciona el capitalismo", organizado por Attac Navarra.



Las sesiones se realizarán tres lunes seguidos (3, 10 y 17 de febrero) y culminarán el viernes 28 de febrero, informa Attac Navarra en un comunicado.



El economista Joan Josep Bosch coordinará un año más este curso, en el que además impartirá dos sesiones. En la primera de ellas tomará como base el reciente informe sobre Fraude Fiscal elaborado por el Gobierno de Navarra.



Bosch destapará las "carencias" del mismo y advertirá sobre "el sesgo del que parten habitualmente este tipo de estudios y que limita los debates a un marco demasiado estrecho", señala Attac, que considera que "elevar la mirada sobre ese marco permite encontrar otras herramientas que sí podrían hacer frente de forma efectiva a los sistemas de evasión y elusión fiscal que utilizan de forma habitual las grandes empresas".



En su segunda sesión, que será la tercera del curso, Bosch se centrará en el concepto del dinero y abordará temas como de dónde viene, quién puede crearlo, cuánto dinero se puede crear y si es lícito que se cobren intereses por prestarlo.



Como guion de la clase utilizará el libro “Where does money come from (De dónde viene el dinero)”, editado por la New Economics Foundation.



Las otras dos sesiones ofrecerán las dos caras de un debate que está muy presente en la sociedad: si existe una solución dentro del capitalismo.



Al respecto, Attac señala que actualmente "están confluyendo innumerables crisis: económica, social, migratoria, medioambiental o energética, entre otras, y buscar la forma de superarlas es una meta que compete a todos los agentes".



Para ello, se contará con la presencia del doctor en sociología Sergio García, que explicará nuevos modelos de desarrollo y organización social viables, humanos y sostenibles.



El último día, en la sesión del viernes 28 de febrero, el profesor de la Universidad Complutense de Madrid Xabier Arrizabalo se planteará si la solución a todas ellas se encuentra fuera del actual sistema capitalista.



Mediante estas cuatro sesiones, Attac Navarra-Nafarroa pretende "continuar con su senda de divulgación de conocimiento científico y espíritu crítico que ya ha desarrollado con gran éxito de público en las tres ediciones anteriores".

