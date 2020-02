Navarra Suma denuncia “la actitud déspota” de Bildu en Villava

Actualizada 01/02/2020 a las 12:49

El grupo municipal de Navarra Suma en Villava ha denunciado “la actitud déspota” del alcalde y del equipo de gobierno de Bildu por su negativa a proporcionarles una información.

Los concejales de Navarra Suma se interesaron a través de una pregunta formulada en Pleno por un informe que habían solicitado a los servicios técnicos del Ayuntamiento de Villava acerca de la posibilidad de ampliar el Centro de Salud en su actual ubicación, dotándolo de un sobre piso o ampliándolo en superficie.

“La sorpresa vino en la respuesta que nos dio el concejal de Urbanismo cuando nos manifestó que no tenían ninguna intención de hacer dicho informe”, han explicado.

Y consideran “intolerable esta negativa a proporcionarles una información a la que tienen derecho resulta y que, además, se jacten públicamente de ello”.

En su opinión, “esta actitud es el reflejo de un equipo de gobierno que no trabaja y que no muestra interés por Villava. Así se pudo comprobar en el último pleno, que no incluía nada de gestión y contenía sólo tres mociones presentadas por los grupos de la oposición”, han concluido.

Selección DN+