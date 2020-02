El amor de Carlos Irigoyen por los instrumentos de púa

01/02/2020 a las 13:50

"Los mayores placeres han sido en la música”, convence con su mirada Carlos Irigoyen, recién cumplidos los 60. Desde esta perspectiva se entiende que después de 33 años rescatara bajo su cama la bandurria que había aparcado, pero nunca olvidado. No fue un reencuentro sencillo. Tuvo que entrenar sus dedos, acomodarse de nuevo al instrumento, que ahora trata de preservar. Lamenta que no esté presente en las escuelas de música y no querría tocar su réquiem. Carlos Irigoyen, de segundo apellido P

Selección DN+