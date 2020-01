21/01/2020 a las 20:20

Quince metros cuadrados de tiques de compra pegados en la pared de la cafetería de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Y no, Arianna Faidutti Hidalgo no ha perdido el norte. Muy al contrario. Esta estudiante de tercer año del Grado en Diseño con Mención en Producto sabe de lo que habla. Y lo sabe perfectamente. Empujada por las exigencias de una asignatura en la que le pidieron crear un brief a partir de un proceso de investigación, la estudiante dio en la tecla. “Aunque nun

Selección DN+