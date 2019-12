Críticas en Huarte a un Olentzero con algo más que regalos

29/12/2019 a las 06:00

No sólo regalos. También una nueva polémica política. La llegada de Olentzero, junto a Maridomingi, a Huarte el pasado 24 de diciembre todavía colea. Y no precisamente por los presentes que, a buen seguro, “dejó” el carbonero en decenas de domicilios. La presencia de banderas independentistas catalanas, una ikurriña y la bandera no oficial de Navarra, así como un cartel de apoyo al acercamiento de presos etarras en el frontón municipal donde se celebró el festival de bienvenida ha motivado críticas políticas. También algunas invitaciones a la reflexión en varios grupos municipales. No se prevén más consecuencias, pese a que Navarra Suma ha pedido la suspensión de la subvención a Berdintasuna, la sociedad que organiza el acto y otros festejos, por los que recibe 8.100 euros del Consistorio. La falta de una ordenanza que regule estas ayudas dificulta tomar medidas en ese sentido.

ESCENOGRAFÍA HABITUAL

La presencia de enseñas independentistas es habitual hace años, cuentan en Huarte. Tanto que son varias las familias que dejaron de acudir al final de un acto popular en la tarde de Nochebuena, por la simbología política que lo acompaña. La de este 24 de diciembre, en cualquier caso, era más “explícita”, apuntan testigos presenciales. Las banderas se colocaron adornando el escenario en el que se instaló la zona de recepción a Olentzero y Maridomingi. A un lado, a la misma altura, se colocó una mesa y dos sillas y, sobre ellas, muy cerca del escenario y en la pared del frontón, el cartel de apoyo a presos etarras y al ikurriña.

Fue el Grupo Independiente Huarte (GIH) el que difundió por las redes sociales el montaje en el frontón. “Cientos de niños/as y sus respectivas familias adoctrinadas. Triste manipulación de la cultura popular. Así no!!”, escribieron en Twitter. No dijeron más, pero entre las respuestas a su mensaje se dirigieron a Geroa Bai para apuntar que les encontrarían en una regulación de las subvenciones.

Geroa Bai fue el primer grupo en escribir su reacción en una nota de prensa. Consideró un “error” exhibir “reivindicaciones políticas” en actos así. Con un concejal, forma parte de la junta de gobierno junto a EH Bildu. Navarra Suma fue más allá y exigió al Ayuntamiento de Huarte suspender las subvención a los organizadores por la “manipulación”.

El Consistorio de Huarte está gobernado por EH Bildu (5) junto a Geroa Bai (1). En la oposición están GIH (4) y Navarra Suma (2), después de que en agosto renunciara la única representante del PSN, en la alcaldía desde junio, y el partido no la sustituyera.

