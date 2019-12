Las preguntas que todo el mundo hace sobre las ratas

Actualizada 28/12/2019 a las 08:16

David Galicia Paredes es profesor de la Universidad de Navarra, experto en biología e investigador en ámbitos relacionados con Micromamíferos, Bioinformática, Morfología, Ecología de poblaciones y Biogeografía. Haciendo uso de sus conocimientos, el especialista trata de solventar algunas de las dudas más recurrentes alrededor del incremento de estos molestos roedores.



¿Por qué surgen las ratas en las ciudades?

Las dos ratas que tenemos en la península (rata parda y negra) tienen un origen asiático. Su expansión tiene un componente natural (movimiento de sus poblaciones tras la última glaciación) y un componente artificial derivado de ser especies con marcada tendencia comensal, la parda (Rattus norvegicus) en mayor medida que la negra (R. rattus). La llegada a Europa de la rata parda se sitúa hacia mitad de la edad media y a España hace unos 200 años. Es decir, no siempre han estado en las ciudades pero tienen bastante afinidad por el hombre y a día de hoy, la rata parda puede decirse que está en prácticamente todas las ciudades del mundo. La rata negra es de ambiente más campestre y de nucleos urbanos relativamente pequeños, aunque también puede causar plagas.



¿Por qué parece que se ven más ahora?

La verdad es que no sé si se ven más o no. Es cierto que han salido en la prensa varias veces en el último año y eso puede responder a núcleos de la ciudad en los que se haya establecido algún tipo de colonia o donde el abandono haya dado paso a un proliferación de ratas. Por la información que he leido, supongo que se tratará de rata parda.



¿Qué tipo de ratas son las que vemos en Pamplona?

Teniendo en cuenta de que no he visto ningún informe oficial del Ayuntamiento de Pamplona ni del departamento de Medioambiente, da la impresión de que son R. norvegicus (rata parda).



¿Cómo se reproducen?

¡Pues como ratas! Es decir, en ambos casos estamos hablando de camadas abundantes (alrededor de 8-10 crías aunque pueden ser más), frecuentes (cinco o más a lo largo del año - dependiendo de las condiciones en las que vivan), cortas (menos de un mes de gestación) y con maduración muy rápida (un individuo se vuelve activo sexualmente en poco más de 2 meses). Por otra parte, los individuos rara vez viven más de un año en condiciones naturales.



Algunos vecinos afirman que las han visto ‘trepar’ en horizontal por las paredes de algún edificio. ¿Es posible?

Sí, son muy hábiles. Especialmente la rata negra tiene fama de escaladora.



¿Son estos unos animales capaces de adaptarse o mimetizarse con el medio urbano?

Son comensales nuestros. Eso quiere decir que nuestro modo de vida (edificaciones calefactadas, comida por todas partes - basura...) les viene estupendamente. ¿Mimetizarse?, bueno, tienen un tono bastante neutro que les hace no destacar demasiado, pero en general no son animales que se vean demasiado porque son huidizos y esquivos (falsos techos, sótanos, buhardillas, alcantarillas...). Cuando están en gran abundancia (o están cómodas) es cuando se ven por todas partes.



¿Pueden surgir equivocaciones vecinales como la que sucedió en Mendillorri (confundieron topillos con ratas)?

Está visto que sí, aunque son bastante distintas a otros roedores. Su gran tamaño y aspecto general (orejas pequeñas y saltonas, y cola relativamente larga) creo que las hacen poco confundibles, aunque está claro que mucha gente considera que todo lo que tiene pelo y es más pequeño que un perro es una rata.



¿Hay algún medio o zona donde las ratas puedan desenvolverse con más facilidad (cerca de ríos, contenedores poco transitados...)?

La rata parda puede decirse que le gusta la ciudad en general aunque evidentemente suele evitar zonas muy transitadas y limpias (o al menos es menos probable verlas ahí). La rata negra es más de campo, como decía antes, y puede encontrarse en cualquier zona que tenga suficiente cobertura vegetal. En algunos casos se han descrito daños a cultivos asociados a esta última especie.



¿Hasta qué punto hay que preocuparse por la transmisión de enfermedades? Hace no mucho un vecino fotografió a una rata dentro de un portal en Artica.

Ambas son reservorios y vectores de numerosas enfermedades además de ser portadoras de una comunidad de parásitos externos (pulgas, piojos y ácaros) e internos (tenias, nematodos...) bastante nutrida. Cualquier especie silvestre tiene una carga parasitaria importante, el problema está cuando se nos meten en casa porque la probabilidad de transmisión crece, lógicamente, y estos parásitos pueden pasarnos a su vez enfermedades como tifus, salmonelas, toxoplasmosis... Respecto a contagios por transmisión directa, no son animales que se asusten fácilmente e incluso pueden ser agresivos, así que los posibles mordiscos siempre hay que tomarlos con mucha seriedad.



¿Qué medidas se podrían tomar para mantener a raya las colonias de estos animales?

La desratización es la medida más drástica para acabar con problemas puntuales, aunque puede realizarse de manera periódica para mantener a raya las poblaciones. En cualquier caso, la prevención es quizá la mejor herramienta: limpiar los espacios en los que se sabe que se encuentran cómodas y evitar la acumulación de basura (fuente de comida inagotable para estos bichos).



¿Cuántos ejemplares pueden vivir juntos, si es que lo hacen?

Suelen mostrar cierta estructura social jerarquizada en clanes familiares (con un macho dominante y un harén de hembras) y en casos de infestaciones se pueden crear grupos de varios clanes.No he encontrado cifras sobre cuántos pueden vivir juntos, al menos en publicaciones de referencia.



De actuar agresivamente contra ellas, ¿habría alguna consecuencia medioambiental?

No, al menos si estamos hablando de intervenir dentro del entorno urbano. Una aplicación de venenos (método más habitual) bien controlada no debería tener ninguna implicación para la fauna silvestre no comensal.

