El PSN votará en contra del proyecto de Presupuestos de Pamplona para 2020

Actualizada 17/12/2019 a las 12:16

El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona votará en contra del proyecto de Presupuestos municipales para 2020 presentado por el equipo de gobierno municipal.

La portavoz del grupo socialista, Maite Esporrín, ha señalado este martes en rueda de prensa que después de que la pasada legislatura UPN y PSN hicieran una "oposición fuerte" al anterior gobierno municipal, ahora se ha presentado un proyecto que "no aporta nada nuevo". A su juicio, "no responde a las necesidades de Pamplona".

Esporrín ha criticado la "incapacidad" de Navarra Suma para "alcanzar acuerdos" y ha censurado también la posición de esta coalición para la gobernabilidad de Navarra y de España.

El PSN ha descartado presentar enmienda a la totalidad o enmiendas parciales a los Presupuestos presentados por el Gobierno municipal. "Presentaron en primer lugar el proyecto a los medios de comunicación, con lo cual a mi ya me demuestran que la voluntad de llegar a acuerdos era nula", ha señalado Esporrín.

La edil socialista ha afirmado que "si este viernes no se aprueban los Presupuestos, nos comprometemos a trabajar en positivo para la ciudad y sacar proyectos adelante, bien a través de créditos extraordinarios, bien a través de inversiones sostenibles". "Queremos demostrar que Navarra Suma está incapacitado para sacar adelante los retos de esta ciudad", ha asegurado.

Maite Esporrín ha citado como algunos de los proyectos que defenderá el PSN "un servicio público de bicicletas eléctricas; el corredor sostenible de María Auxiliadora, en la Txantrea, y el de doctor Juaristi, en San Jorge; aparcamientos disuasorios para reducir la llegada de coches al centro; un ascensor en Trinitarios para conectar con San Juan; reforma y rehabilitación del mercado del Ensanche, o políticas a favor del comercio".

Frente a ello, la portavoz del PSN ha afirmado que el proyecto de Presupuestos "no aporta ninguna mejora en cuestiones tan importantes como medio ambiente, movilidad sostenible, reequilibrio entre los barrios, cultura, servicios sociales, o diversidad".

Según Maite Esporrín, "lo único que vamos a ver este año van a ser proyectos que ya están iniciados en la época anterior, no vemos proyectos nuevos, solamente vamos a ver los proyectos que apoyamos en las inversiones financieramente sostenibles, por 4 millones de euros, es una continuidad". "La iniciativa y la creatividad de Navarra Suma es cero", ha asegurado.

Por otro lado, Esporrín ha criticado "la incapacidad de Navarra Suma para alcanzar acuerdos con ningún grupo político". "El alcalde, Enrique Maya, está gobernando como si tuviera mayoría absoluta, no dándose cuenta de que está en minoría y que tiene que contar al menos con otro concejal más de otro partido político. Si no rectifica esta actitud va a condenar a este Ayuntamiento a no tener Presupuestos en los 4 años de legislatura. Tiene que rectificar si quiere aportar algo bueno para esta ciudad", ha afirmado.

Además, ha censurado la "actitud" de Navarra Suma en relación con el Gobierno foral, con "una oposición nefasta", o en relación con la conformación del Gobierno de España, dando "un no rotundo a Pedro Sánchez". "Ahora el PSN le tendrá que dar un no rotundo a Navarra Suma", ha señalado.

Por otro lado, Maite Esporrín ha asegurado que el PSN se abstendrá en la votación de la plantilla orgánica del Ayuntamiento, dado que el proyecto "sí recoge algunas de nuestras reivindicaciones, como la eliminación de requisito de euskera en puestos de trabajo que no tienen contacto directo con el público". Esta posición del PSN facilitará la aprobación de la plantilla orgánica.

