Quejas ciudadanas: un cartel sin nombre en una plaza

Reiterada petición de poda de árboles

Carmen Hernández, residente en Concejo de Elcano, dice que ha llamado en hasta cinco ocasiones al Ayuntamiento para pedir la poda de unos árboles ubicados delante de su vivienda, ya que cuando hace viento las ramas chocan contra su ventana. “Siempre pasan la incidencia pero nunca hacen nada. Además, quitan mucha luz y levantan las aceras”. añade.



Avisan de un cartel sin nombre en una plaza

Pilar envía una fotografía para preguntar al Ayuntamiento de Pamplona dónde se puede localizar el nombre de la plaza en la imagen adjunta. “Sabemos que es la Tramontana, donde los cines Golem Baiona”, explica. De ahí que pida al consistorio que coloque la placa correspondiente para que no dé lugar a confusión.



Zona azul en la Rochapea para todos

Ana pregunta preocupada qué le va a pasar a los vecinos de la Rochapea que viven en la zona de Marcelo Celayeta (impar) y que no tienen derecho a pedir tarjeta de residente para estacionar el coche cuando implanten la zona azul. “O para todos o para ninguno, porque más vueltas no podemos dar”, dice.

