Quejas ciudadanas: hiedras que invaden la acera y coches en doble fila

Falta de comercio en el barrio de La Milagrosa

María Luisa Blanca pide “en nombre del barrio de La Milagrosa” entre la zona del Río Queiles y las calles aledañas la apertura de un comercio. “Nos quitaron/cerraron el Caprabo que había antes hace un tiempo y estamos sin nada”, cuenta la mujer, quien hace hincapié en que se trata de una zona donde vive “mucha gente mayor”.



Barro en la plaza Manuel Turrillas

La vecina Miren avisa de que en la plaza Manuel Turrillas se generan charcos en los caminos que la atraviesan. “Se embarra todo y no hay manera de pasar, especialmente donde no hay baldosas”, expone. Además, dice, el césped está desapareciendo porque la gente camina por encima para no mancharse.



Mala o escasa iluminación

Maialen, quien trabaja muchas horas circulando por Pamplona y de cara al público, pide explicaciones sobre la mala iluminación de las calles. “La poca potencia de las luces o la ausencia de ellas sumerge a la ciudad en una oscuridad poco agradable”, dice y pone como ejemplo la Vuelta del Castillo.



Coches en doble fila en el Ensanche

Gustavo Moreno avisa al Ayuntamiento de Pamplona de los numerosos vehículos que estacionan en doble fila en las calles Paulino Caballero y Amaya. Por ello, pide a Policía Municipal que sea “más estricta”, haciendo más hincapié en aquellos vehículos aparcados cerca de los pasos peatonales.



Hiedras que invaden la acera

Manuel Ayechu avisa de que las hiedras de los chalets situados frente a la clínica San Juan de Dios “invaden la acera y la ocupan casi en su totalidad”. A su juicio, existen varias que “estorban lateralmente o en vuelo desde las alturas”. Ruega a los servicios de limpieza del consistorio que actúen y dejen libre el espacio de tránsito.



Estacionamientos indebidos en Arrosadía

La vecina María avisa del problema que se genera en el barrio de Arrosadía, en especial en días laborables. Según expone, en la calle Mochuelo “se aparca mal, se estaciona indebidamente en los cruces; lo que resta mucha visibilidad, no permite cruzar a los peatones de acera y además se bloquea el carril bici”. Por ello, pide a Policía Municipal mayor atención.

