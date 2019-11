Pamplona renueva su flota de quitanieves con 8 nuevos vehículos

Actualizada 18/11/2019 a las 13:34

El Ayuntamiento de Pamplona renovará los equipos de limpieza y retirada de nieve de cara a la próxima campaña invernal, ya que la maquinaria actual “no puede garantizar un nivel de servicio suficiente”. Así lo han anunciado el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu, y el director del área, Patxi Fernández, que han comparecido en rueda de prensa para explicar los detalles de esta nueva adquisición. El Consistorio destinará un total de 227.838,60 euros para la contratación de maquinaria durante los próximos tres años, hasta 2022. En concreto, se ha acordado la contratación de tres camiones y cinco pick-ups, todos ellos equipados con cuchillas y esparcidores de sal.

Para realizar esta adquisición, el Ayuntamiento ha aprobado una modificación del contrato de limpieza viaria, adjudicado en octubre de 2016 a FCC por un importe de 8.873.099 euros anuales, lo que supone un total de 40.970.498,70 euros entre el 1 de noviembre de 2016 y 30 de septiembre de 2021. Dentro del contrato, se incluye la limpieza y eliminación de nieve y hielo, tarea que hasta la fecha la empresa adjudicataria realizaba con maquinaria municipal manejada con personal propio. Sin embargo, desde el área de Seguridad Ciudadana certificaron en el mes de octubre que los equipos municipales no reunían las condiciones adecuadas.

En la actualidad, hay siete vehículos de propiedad municipal. Se trata de cinco camiones (tres dotados con esparcidores y dos con cuchillas) y dos pick-ups (dotados con cuchillas). La mayoría cuenta con más de 20 años de antigüedad y están muy deteriorados. Tanto es así que solamente uno se encuentra en buen estado. Todo ello, resaltan desde el área, hace imposible garantizar que los equipos vayan a funcionar de forma correcta ante una eventual activación del plan de actuación ante nevadas.

A través de esta modificación en el contrato de limpieza viaria, la empresa adjudicataria será la encargada de comprar los equipos y suministrar los vehículos sobre los que van instalados. Una vez concluya el contrato, los esparcidores y las cuchillas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento.

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE NEVADAS

El Ayuntamiento dispone de un plan de actuación ante nevadas con el que coordina los distintos medios disponibles para adecuar las vías y garantizar la seguridad. El plan está coordinado por el área de Seguridad Ciudadana y cuenta con la participación de Protección Civil y Policía Municipal, además de los servicios de limpieza viaria, de obras municipales y de jardines. La empresa FCC, como adjudicataria del servicio de limpieza viaria, participa en el plan aportando medios humanos cuando la propia existencia de nieve impide realizar la limpieza ordinaria de las vías. Ahora, esa participación incluirá también el suministro de equipos. Este modelo de limpieza de nieve coincide, además, con el de otras administraciones, como el Gobierno de Navarra, donde las mismas empresas que hacen el mantenimiento ordinario de las vías se hacen cargo de la limpieza invernal.

Ante riesgos de nevadas, desde el Consistorio lanzan una serie de recomendaciones, para evitar en la medida de lo posible afecciones en el día a día de la ciudad, más allá de una inevitable ralentización de la actividad. Por eso, insisten en evitar desplazamientos innecesarios, anticiparse a los horarios habituales y no coger el coche si se puede evitar, priorizando los trayectos a pie. En cualquier caso, antes de iniciar un desplazamiento, es importante cerciorarse de que la actividad a la que se va a acudir se va a desarrollar. Asimismo, desde el Ayuntamiento recuerdan que ante una nevada los servicios públicos no funcionan de la misma manera. Es importante que la ciudadanía se mantenga informada sobre las afecciones que la nieve pueda causar y siga las instrucciones marcadas por las autoridades, pero, también, que cumpla una serie de obligaciones básicas como limpiar la acera de acceso a su inmueble o no bajar la basura si el servicio de recogidas está suspendido.



