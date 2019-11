Ana Pagola: “Velázquez era una buena víctima para ser irreverente”

10/11/2019 a las 13:50

¿Se considera heterodoxa?

Supongo que sí. También creo que todo el mundo lo es a su manera.



¿Qué tiene con Velázquez y con sus Meninas?

Me lo preguntan muchas veces. Y me hace gracia porque no tengo un motivo concreto. La gente piensa que soy una amante de Velázquez, pero no. Es un artista español, intocable y que me daba mucho juego para darle la vuelta y ser irreverente con él. Me gusta el desenfado, pitorrearme y él era una buena víctima.





Selección DN+