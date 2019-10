Actualizada 09/10/2019 a las 10:57

Las obras de urbanización del nuevo parque de 14.000 m2 ubicado en la parcela del antiguo matadero ya han concluido. El Consejo de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona, encabezado por el alcalde, Enrique Maya, ha visitado esta mañana un espacio que también ha sido urbanizado para acoger una zona de actividad económica y que cuenta con una parcela dotacional. Quedan pendientes algunos trabajos de jardinería y la plantación de árboles que se llevarán a cabo en las próximas semanas, cuando llegue la época propia para ello.

Además, este nuevo desarrollo urbano servirá para mejorar las conexiones con Orkoien, ya que en la parte más cercana a la carretera se ha creado una nueva acera y un carril bici diferenciado del tránsito peatonal que facilitan la conexión peatonal e intermodal en el recorrido Pamplona – Orkoien. La acera y la carretera están separadas por una hilera de aparcamientos en batería.

Los trabajos de urbanización comenzaron el 24 de septiembre del año pasado, aunque un año antes se habían ejecutado las obras de demolición de las naves y de las viviendas existentes en la parcela. En la primera fase se llevaron a cabo los pertinentes movimientos de tierras de la urbanización y la conexión de las infraestructuras de gas y energía eléctrica con la avenida de San Jorge. Además, se ejecutaron la mayor parte de los servicios que discurren frente a la parcela de actividades económicas, tales como redes de pluviales, fecales, abastecimientos, electricidad y telecomunicaciones. A continuación, el desarrollo de la urbanización se centró en la zona verde con las labores de ejecución del sistema de riego por goteo para los árboles y arbustos, necesario para el futuro mantenimiento del espacio, y en los trabajos de pavimentación y colocación del mobiliario de la urbanización.



EL PARQUE EN LA ZONA MÁS CERCANA A PAMPLONA

El parque de más de 14.000 m2 se ha creado en la parte más cercana a Pamplona, en una ladera a la que se le ha dado un tratamiento natural, teniendo en cuenta que la zona adyacente es un ámbito rural. Cuenta con una superficie pavimentada de 1.728 m2 y 12.335 m2 de zona verde. Se ha optado por restituir la orografía del lugar y por conformar una pradera salpicada por árboles y masas arbustivas de especies autóctonas. En la zona alta del parque se ha ubicado un mirador con bancos y en la zona sur, una pequeña zona de estancia, picnic y juegos infantiles con su respectivo mobiliario adecuado a esos usos. Así, se han instalado mesas, bancos, papeleras, aparcamientos para bicicletas, fuente y juegos infantiles. Se busca con estos elementos y esta distribución integrar el espacio en la imagen rural que ofrecen las laderas próximas.

La nueva ordenación, de acuerdo a la ordenación del planeamiento, ha creado, además, una parcela de actividades económicas en la parte más cercana a la carretera y al límite con Orkoien y una parcela dotacional junto al parque. La calle situada al sur, que separa el parque de la parcela dotacional tiene un tratamiento urbano, por lo que cuenta en su pavimento con losa de hormigón prefabricada, encintado con losas de hormigón ‘in situ’, arbolado dispuesto geométricamente y elementos de mobiliario urbano de fácil mantenimiento.

UN GASTO DE 886.148,96 EUROS

La urbanización ocupa el espacio en el que se asentaba el antiguo matadero de La Protectora S.A., en la unidad SO-1 perteneciente al ARS-3 del Plan Municipal de Pamplona, en una parcela al oeste de la ciudad, cerca del límite del término municipal con Orkoien, entre la PA-30 y las huertas de ocio de San Jorge.

La separata de este proyecto de urbanización fue redactada por Cima Ingenieros S.L.U., a quien se le adjudicó el trabajo y la dirección técnica de las obras por un importe de 32.000 euros (IVA no incluido). En lo que a las obras concretas se refiere, la Gerencia de Urbanismo adjudicó el contrato de urbanización propiamente dicho a la empresa Construcciones Lacunza Hermanos S.L., por un presupuesto de 842.109,80 euros, que supuso una rebaja del 28,35% respecto al precio de licitación que era de 1.175.359,72 euros (IVA no incluido). Posteriormente, con el desarrollo de las obras se ha producido un incremento del gasto de 44.039,16 euros (IVA no incluido), lo que supone un 5,22% respecto al presupuesto de adjudicación. Así, el total de la inversión municipal ha alcanzado los 886.148,96 euros (IVA no incluido).

