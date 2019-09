25/09/2019 a las 06:00

Será, sin duda, una carrera recordada. La estampa que tenemos de miles de patitos de goma desfilando por el cauce del río Arga en una competición con fines sociales no volverá a repetirse en Pamplona. Desde la Fundación The Walk on Proyect, impulsores de la conocida Estropatada, han dado un giro de 180 grados a su icono por excelencia.



El mítico patito de goma será sustituido en esta segunda edición por piñas geolocalizadas. Serán ellas las que cubran la distancia establecida, cuyo recorrido se desvelará una semana antes, dependiendo del estado del río. ¿El motivo de la decisión? Sumarse al movimiento que fomenta la protección medioambiental. “Aunque nos comprometimos a no dejar ni un solo patito en el río, y así lo hicimos, entendemos que la mejor manera de no contaminar es no volver a encargar la fabricación de más patitos”, valoraba ayer en rueda de prensa Mikel Renteria, director de la Fundación WOP y quien lleva 11 años “en pie de guerra” junto a su mujer Mentxu contra las enfermedades neurodegenerativas desde que a su hijo Jon (quien entonces tenía 6 años y acaba de cumplir los 17) le pronosticaron dos años de vida.



Así, con el doble fin de divulgar la realidad de enfermedades como el parkinson o la esclerosis múltiple, además de financiar proyectos científicos para investigar terapias curativas, la carrera pretende ser punto de encuentro familiar. De ahí que se hayan organizado durante la mañana del 20 de octubre distintas actividades, talleres, música y gastronomía en el parque del Runa.



¿VOY GANANDO?

En cuanto a la dinámica de participación, es clara. Los interesados deberán adquirir un ticket (dorsal) al precio de 5 euros en alguno de los comercios asociados o vía online. Ese mismo número será incorporado a una piña que, a través de una aplicación, dará su localización exacta durante la prueba. “Cada persona sabrá si su piña va la número 20 o la 4.000”, indicaba Renteria. Solo las 10 primeras recibirán premio.



Pensando en los más pequeños, los impulsores de la iniciativa proponen canjear el mismo día de la competición los ticket por alguno de los patitos de goma del stock del año pasado bajo el compromiso de no transformarlo en residuo. También disponen de patos personalizados (8€) que se pondrán a la venta con idéntico fin social. De bomberos a bailarinas.

LAS CLAVES



Venta. Oficinas de Diario de Navarra en Pamplona, Estella y Tudela; Eroski, El Corte Inglés y en la web www.wopato.com



Parque del Runa. En la mañana del 20 de octubre se celebrarán actividades infantiles, talleres, música y gastronomía.



Aporte. Cada ticket (5€) equivale a 10 minutos de investigación.



Patrocinio. Diario de Navarra y Fundación Diario de Navarra, CaixaBank, Martiko, Surne. Colaboración de El Corte Inglés, La Morea, Eroski, Onda Cero, Navarra TV, Solera Asistencial y Ayto. Pamplona.

