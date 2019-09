Actualizada 25/09/2019 a las 12:01

El PSN presentará a Maite Esporrín como candidata a presidir la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) porque no están "de acuerdo" ni con el proyecto de Navarra Suma ni con el de EH Bildu para "un organismo tan importante".

Así lo ha anunciado la propia Esporrín en una rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles, un día antes de la celebración de la asamblea que decidirá la Presidencia de la MCP. La candidatura de del PSN, con siete representantes, se suma a la de Juan José Echeverría, de Navarra Suma, con 22 representantes, y a la de Aritz Ayesa, de EH Bildu, con 14. El voto de los independientes, ocho en total, será clave para elegir la Presidencia de la Mancomunidad.

"El PSN tiene su propio proyecto para la MCP y para los servicios que se prestan y, por tanto, vamos a presentar nuestra candidatura", ha remarcado Esporrín, quien ha señalado que no les gusta "cómo lo ha hecho hasta el día de hoy ni EH Bildu ni lo que conocemos de Navarra Suma, con su propuesta para llevar la basura a Tudela".

Esporrín ha comentado que los socialistas "no han negociado absolutamente nada con ningún grupo" y que "depende de ellos" el apoyar su candidatura. "Estamos en una situación similar a la del Ayuntamiento de Pamplona y dependemos de otros grupos, si nos quieren votar tendremos la presidencia y si no, pues no. Ellos decidirán", ha agregado.

Según ha señalado la concejal socialista, "como no coincidimos ni con lo que han hecho unos ni con lo que han adelantado que quieren hacer los representantes de Navarra Suma, hemos decidido presentarnos con nuestro propio proyecto". "Nosotros nos vamos a votar a nosotros mismos", ha subrayado.

En este sentido, Esporrín ha destacado que "han sido cinco las personas socialistas que han presidido esta entidad" y ha asegurado que "queremos seguir ese legado y seguir trabajando en ese sentido, con esa calidad de servicios y con esa prestación".

"Me presento a continuar la gestión anteriormente llevada a cabo. La MCP es una herramienta muy importante para contraatacar la contaminación ambiental, hacer políticas sostenibles, mejorar el medio ambiente y la calidad de vida", ha remarcado.

EL PROYECTO DEL PSN

Por otro lado, Esporrín ha dado a conocer los ejes prioritarios del proyecto que defienden los socialistas para la MCP. En relación con el transporte urbano comarcal, ha propuesto elaborar un nuevo pliego y también se ha comprometido con el desarrollo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible para la Comarca de Pamplona (PMUSCP).

También ha apostado por la renovación de los autobuses; establecer paradas nocturnas a demanda para mujeres; culminar estudios de mejora del TUC y trabajar para impulsar que las ordenanzas de movilidad de Pamplona y comarca tengan unos criterios "similares".

En materia de residuos, la candidata socialista a la Presidencia de la MCP ha propuesto la realización de un nuevo pliego para sacar nuevamente el servicio de recogida a concurso. Y ha defendido que sea un servicio indirecto al considerar que "no hace falta funcionarios para la recogida de residuos".

La mejora de la separación de la basura; "dar una vuelta" al sistema de tarjetas para la apertura de contenedores; y cumplir las directrices de basura en el tratamiento de basura son otras de las propuestas planteadas por la edil del PSN.

Sobre este último aspecto, Esporrín se ha mostrado contraria a "la propuesta de Navarra Suma de llevar la basura a Tudela" y ha considerado que "debe ser tratada en nuestra zona, en Pamplona y Comarca". Respecto al proyecto de Imárcoain, ha afirmado que es una instalación que "va a resultar muy cara" y ha considerado que se debe esperar a que se resuelvan los recursos interpuestos.

En cuanto al vertedero de Góngora, ha afirmado que es "muy difícil" alcanzar el año 2023 con un vertedero alternativo, ya que "crear un vertedero no es una cuestión sencilla". En su opinión, "resultará muy difícil que para ese año tengamos resuelto este problema" y ha recordado que estudios recientes dicen que la capacidad del vertedero de Góngora es para 60 o 70 años.

Por otro lado, la edil socialista ha considerado "muy interesante" hacer las obras de Salesas y ha defendido que es "muy importante" que la MCP tenga una sede "digna". "Nos ahorraremos todos los alquileres que ahora mismo tiene la Mancomunidad en múltiples edificios y podremos vender la actual sede, lo que nos permitirá tener ingresos añadidos", ha concluido.

Selección DN+