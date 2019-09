Aierdi propone reducir a la mitad las viviendas de la ripa de Erripagaña

Actualizada 25/09/2019 a las 08:10

La reunión se produjo el pasado 13 de septiembre. La preocupación por la edificación de 191 viviendas en la ladera de la ripa del barrio de Erripagaña en el territorio perteneciente a Pamplona no ha cesado entre los miembros de la Plataforma de vecinos pro parque Ripa sur de Beloso. Tras meses de movilizaciones, fueron recibidos por José María Aierdi, vicepresidente de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del gobierno de Navarra.



Durante el encuentro, exponen los afectados, el representante autonómico puso sobre la mesa una nueva alternativa hasta ahora no escuchada: “Desde Ordenación y Territorio habían estudiado nuevamente el proyecto y proponen reducir el número de viviendas a la mitad”, explican los vecinos. Esto quiere decir que Gobierno de Navarra plantea la construcción de solamente 2 bloques de inmuebles en lugar de los 4 previstos en el proyecto inicial (parcela BF1 del PSIS de Erripagaña).



Pese a valorar el esfuerzo, los vecinos siguen insistiendo en que el objetivo final de la Asociación no es otro que preservar toda la ladera. Como se recordará, así al menos lo avalan los informes presentados por los afectados, la Ripa sur de Beloso cuenta con una pendiente media superior al 30%. Esta morfología da pie, prosiguen quienes defienden la bajante, ha dado pie a la aparición de grietas que “demuestran la fragilidad de la ladera”.



En este punto, adjuntan fotografías que pueden verse en las imágenes que acompañan a este texto. Asimismo, los vecinos manifiestan que el terreno se mueve. “Hay una demanda de los chalets de la parte superior hacia la constructora que edificó un bloque de viviendas en la proximidad de la ladera por aparición de grietas en las casas como resultado de la construcción del edificio”, reiteran.

LICENCIA DE OBRAS



En cuanto a los datos que manejan en sus argumentos se encuentra la superficie total del barrio (zona perteneciente a Pamplona), 16,8 hectáreas; el número total de viviendas, 1640; el ratio de vecinos por hectárea, 100; la cantidad de viviendas sociales, 940 (VPO, VPT y alquiler social, que representan aproximadamente el 60% del total de viviendas del barrio); además de la insuficiencia de espacios dotaciones y servicios. Por ejemplo, en lo referente a zonas verdes, dicen, no se alcanza el 40% de la superficie que correspondería al número de viviendas establecido en la Ley Foral de 2017 a pesar de que es mucho más laxa que los parámetros establecidos cuando se aprobó el PSIS de Erripagaña.



No obstante y así se trasladó en el encuentro con el consejero Aierdi, el estudio geológico del suelo ya lo tiene Gobierno de Navarra, quienes también han enviado la documentación requerida al Ayuntamiento de Pamplona para solicitar la pertinente licencia de obra. “Nos han comentado que van a lanzar ya la licitación”, trasladan los afectados, quienes declaran que no se profundiza nada en el sobrecoste de edificación ni tampoco se abordan los riesgos propios de construir en una ladera.



Tras la reunión, los vecinos han solicitado nuevas citas con la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; la consejera de Medio Ambiente, Itziar Gómez; el alcalde de Pamplona, Enrique Maya; y el Defensor del Pueblo, Javier Enériz. “Buscamos alternativas a la edificación de viviendas y preservar la ladera como parque de esparcimiento vecinal”, demandan. No hay que olvidar que tanto María Chivite como Itziar Gómez y Enrique Maya (éste último por su cuenta) visitaron entre junio y julio de este año la ripa. “Todos coincidieron que la ladera no es un terreno adecuado donde edificar las viviendas proyectadas y comentaron que sería conveniente estudiar alternativas donde edificar esas 191 viviendas”, recuerdan desde la asociación.

