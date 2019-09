Actualizada 20/09/2019 a las 08:35

C. A. M.

Las negociaciones y movimientos ante la elección de presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona continúan a siete días de que se reúna la asamblea que debe tomar la decisión. Este jueves volvieron a reunirse los llamados independientes, representantes de municipios y áreas no adscritos a ningún partido político, que tendrían la llave de la presidencia junto al PSN, con el aspirante a la presidencia por Navarra Suma, Juan José Echeverría. No concretaron más acuerdos. Además, en Barañáin, tres grupos, EH Bildu, Geroa Bai y Podemos, intentaron modificar la representación de ese consistorio en la asamblea, acordada en julio (dos ediles de Navarra Suma y uno del PSN). Lo hicieron, dijeron, para “mejorar la representatividad”. En la práctica hubiera supuesto reducir la representación de Navarra Suma y dar entrada a una edil de Geroa Bai que apoyaría al aspirante de EH Bildu, Aritz Ayesa. Planteaban que hubiera un edil de Navarra Suma, otro del PSN y otro de Geroa Bai (se saltaron al segundo grupo en apoyos, EH Bildu). Pero no lo consiguieron por la abstención del PSN y el rechazo de Navarra Suma. La presión queda, de nuevo, en los independientes, que se presentan divididos por ahora ante la elección. Por el momento hay 22 representantes de Navarra Suma, 14 de EH Bildu, 8 independientes (una ha anunciado el voto a Navarra Suma), 7 del PSN y 3 de Geroa Bai.

Del encuentro entre Independientes y el candidato a la presidencia por Navarra Suma trascendió que continúan sus diferencias respecto a la planta de tratamiento de residuos planteada en Imárcoain (Valle de Elorz). Navarra Suma propone no seguir con esa iniciativa trabajada en los últimos años como alternativa a la obligación de tratar los residuos generados en la comarca. Denuncia el proceso que llevó a elegir un terreno previsto para una ampliación de la Ciudad del Transporte. La mayoría de los independientes respaldan este plan que tuvo apoyos mayoritarios en el anterior mandato.

En el pleno de Barañáin, convocado a instancias de tres grupos de la oposición pero sin acuerdo previo, se pretendió cambiar la representación aprobada en el primer pleno, el 4 de julio. Entonces salió con votos de Navarra Suma y abstención del PSN y el voto en contra de EH Bildu, Geroa Bai y Podemos. Argumentaron que era necesario ante la ausencia de una mayoría de gobierno. Navarra Suma defendió su plan inicial y el PSN argumentó que no veía “un criterio claro” en la propuesta. Dejaron fuera a EH Bildu pese a ser el segundo grupo.

